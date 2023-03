I tanti usi della soluzione fisiologica per neonati

La soluzione fisiologica è praticamente indispensabile per neomamme e neopapà: vediamone i molteplici utilizzi per neonati e lattanti.

I suoi usi per i bambini appena nati o nati da qualche mese sono molteplici e diversi, motivo per cui la sua presenza in casa è, come detto, fondamentale, ma di cosa parliamo esattamente?

Cos’è la soluzione fisiologica?

Dal punto di vista squisitamente scientifico la soluzione fisiologica è una soluzione di cloruro di sodio (NaCl) in acqua pura, reperibile in diverse concentrazioni e generalmente usata, ad esempio, negli ospedali per iniezioni endovenose, ma anche per pulire le lenti a contatto o per i lavaggi nasali (caso, quest’ultimo, indicato per i neonati, come vedremo più avanti).

Viene definita “fisiologica” in quanto presenta caratteristiche simili a quelle dei liquidi organici – infatti viene chiamata anche “soluzione isotonica” -, avendo un’osmolarità di 280-290 mOsm/l (l’osmosolarità di una soluzione indica il suo contenuto di soluti e la capacità di richiamare acqua da altre soluzioni).

Soluzione fisiologica: quando e come si usa

Come accennato, la soluzione fisiologica viene impiegata negli ospedali per i farmaci da infusione, ad esempio, per via endovenosa, come soluzione elettrolitica nella re-idratazione nei casi di disidratazione dovuti a vomito o, più in generale, a qualsiasi tipo di problematica che determini un’importante perdita di liquidi.

Nei bambini, invece, e complessivamente nell’utilizzo domestico, la soluzione fisiologica si usa invece esternamente e in condizioni che non richiedono l’aiuto di un professionista sanitario, naturalmente dopo aver ricevuto indicazioni precise dal pediatra.

In particolare, la soluzione fisiologica si usa nella detersione nasale quotidiana, visto che i neonati e i lattanti non sono ovviamente in grado di soffiarsi il naso in autonomia, ma anche per la pulizia degli occhi o quando è necessario procedere con l’aerosol.

Neonato (0-1 anno) Il catarro nei neonati: come si forma e come aiutare a liberarsene La presenza di secrezioni a livello delle alte vie aeree è una costante nei bambini nei primi anni di vita e quando queste secrezioni, durante lâ€...

Le applicazioni della soluzione fisiologica per neonati

Come detto la soluzione fisiologica può essere utilizzata per diversi scopi quando si ha a che fare con dei neonati o dei lattanti; in particolare, risulta molto utile per i lavaggi nasali quotidiani, quando viene inserita in una siringa e “spinta” nelle narici dei piccoli per liberarle, e di conseguenza ancora di più quando il bambino ha il raffreddore o un eccesso di muco.

È inoltre uno degli elementi che si usano nella preparazione dell’aerosol per bambini, oltre a essere usata nella detersione degli occhi ma anche come collirio umidificante, proprio in virtù della sua composizione, molto simile al liquido lacrimale.

Nell’aerosolterapia la soluzione fisiologica è un veicolo per farmaci, in quanto inerte, visto che, a contatto con le mucose delle prime vie respiratorie, e poi con bronchi, bronchioli e alveoli non ha interferenze con l’osmolarità locale.

La detersione nasale rimane comunque l’utilizzo forse più diffuso della soluzione fisiologica, anche se per effettuarla occorre tenere presenti alcune “regole di base”: prima di tutto, bisogna ricordare che l’efficacia della soluzione salina nell’eliminazione di muco e sporcizia dipende dal volume e dalla pressione con cui essa stessa è instillata da una narice all’altra: in linea generale, maggiore è il volume e più efficace sarà l’eliminazione dello sporco.

La pressione deve invece essere ben calibrata, in base all’età del bambino, visto che usare troppa forza potrebbe favorire lesioni ed epistassi.

Soluzione fisiologica neonati: le migliori offerte

In commercio si trovano tantissime marche di soluzioni fisiologiche, alcune pensate per adulti e bambini, altre appositamente per neonati e lattanti.

Noi abbiamo fatto una selezione delle migliori offerte che, per il rapporto qualità-prezzo, si trovano su Amazon.

1. LIBENAR Soluzione fisiologica per bambini

LIBENAR Soluzione fisiologica per bambini La soluzione fisiologica LIBENAR è in pratici flaconcini da 5 ml ed è pensata appositamente per i bambini. 9 € su Amazon Pro Flaconcini da 5 ml

Pensate per i bambini Contro Nessuno

2. Narhinel Soluzione Fisiologica

Narhinel Soluzione Fisiologica La soluzione fisiologica di Narhinel è studiata per i neonati e i lattanti, ammorbidisce il muco aiutando a liberare le cavità nasali ed è in una pratica confezione da 20 flaconcini monouso. 3 € su Amazon 5 € risparmi 2 € Pro Senza conservanti

Confezione da 20 flaconcini Contro Nessuno

3. Fluirespira soluzione fisiologica sterile

Fluirespira soluzione fisiologica sterile Fluirespira offre una confezione da 30 flaconcini monodose di soluzione fisiologica e un pratico protegginasino pensato proprio per i lavaggi nasali dei più piccoli. 9 € su Amazon Pro Con protegginasino per bambini

Confezione da 30 pezzi Contro Nessuno

4. Pic Solution Rinoflux Soluzione Fisiologica

Pic Solution Rinoflux Soluzione Fisiologica Pic propone una pratica e funzionale soluzione fisiologica isotonica pensata apposta per la detersione anche quotidiana del naso di adulti e bambini, in una confezione da 20 fiale monouso da 2 ml. 5 € su Amazon 8 € risparmi 3 € Pro Adatta per aresolterapia

20 fiale monouso Contro Nessuno

5. Chicco – Soluzione fisiologica