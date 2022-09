Saturimetro pediatrico, perché è importante misurare la quantità di ossigeno nel sangue

Ovviamente ci sono vari tipi di saturimetri pediatrici, di vario prezzo e con tecnologie più o meno affinate, da usare in ospedale, negli studi medici, ma anche a casa. Quello domestico, in particolare, è costituito da una specie di “pinza” di plastica, con una molla, che lo fa aderire al dito, e da un display luminoso che mostra la FC (frequenza cardiaca) e la SpO2 (la percentuale di saturazione di ossigeno). A questi si possono aggiungere anche delle tacchette centrali che mostrano l’intensità del battito cardiaco.

Saturimetro pediatrico: a cosa serve?

Come detto, il saturimetro in generale serve a misurare la quantità di ossigeno che è presente nel sangue, quindi la saturazione, e la frequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti al minuto, attraverso l’emissione di radiazioni luminose con differenti lunghezze d’onda – da rossi a infrarossi -; in genere i normali valori di saturazione sono compresi tra il 95 e il 99%, mentre in caso di valori di ossigeno inferiori alla norma si parla di ipossia, che può essere:

lieve: 91-94%

media: 86-90%

grave: minore di 85%

Conoscere la saturazione di ossigeno è ovviamente importante soprattutto nel caso di particolari patologie, come malattie cardiache, asma grave, malattie polmonari infettive – come il Covid – o broncopolmonari croniche, tutte patologie che possono portare a una ridotta saturazione.

Come si usa un saturimetro pediatrico

Per misurare correttamente la saturazione è importante che il sensore sia applicato correttamente, con il dito fino in fondo al saturimetro; il bambino deve stare fermo e tranquillo. Se applicato nella maniera giusta, dopo qualche secondo sul display apparirà un numero corrispondente alla frequenza cardiaca, e uno che indica la saturazione.

Se i valori risultassero particolarmente bassi o la misurazione non attendibile, si può provare a cambiare dito, assicurandosi del corretto posizionamento.

Ci sono alcuni fattori che potrebbero provocare dei risultati sballati, come

un’anemia importante;

l’ipoperfusione periferica, ovvero uno scarso afflusso di sangue, per esempio in caso di pressione molto bassa o di dita molto fredde;

alcuni movimenti della mano durante la misurazione;

la presenza di smalto sulle unghie;

le unghie molto lunghe che non permettono un corretto posizionamento.

Il saturimetro deve essere scelto anche in base all’età del bambino; nel caso di bambini dopo i 12 anni va bene un normale saturimetro per adulti, mentre fino a quell’età occorre necessariamente dotarsi del saturimetro pediatrico; per i neonati, fino ai 2 anni di età, bisogna invece usare un saturimetro con fascetta da applicare a un dito della mano o del piede, che generalmente ha un costo più elevato.

In generale, comunque, è consigliabile acquistare saturimetri con marchio CE o FDA, che garantiscono una maggiore affidabilità.

