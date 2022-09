Le regole anti-Covid per il rientro a scuola (o l'inizio) per punti

Rino Agostiniani, Tesoriere della Società Italiana di Pediatria (SIP): "Bene le norme previste dal Governo per la riapertura delle scuole ma serve buon senso da parte dei genitori".

In vista del rientro a scuola, il Ministero dell’Istruzione ha inviato agli istituti le nuove indicazioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in ambito scolastico. Tra le principali novità ci sono le seguenti:

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentino febbre. In questo caso gli studenti possono frequentare le lezioni in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi.

Per accedere ai locali scolastici non è più necessaria la misurazione della temperatura

La modalità della didattica digitale integrata per gli alunni positivi cessa con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.

Il vademecum ha ribadito poi:

Le mascherine non servono per il rientro a scuola tranne nel caso in cui ci siano alunni o personale fragile. Come ricorda il vademecum, in questo caso “il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente e anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi“.

L’attuale quadro epidemiologico della pandemia Covid consente quindi di poter adottare meno restrizioni: “La priorità in questo momento è riprendere un’attività didattica che sia il più normale possibile“, ha commentato Rino Agostiniani, Tesoriere della Società Italiana di Pediatria (SIP), ricordando:

La perdita di rapporti tra pari, la difficoltà nel seguire la didattica a distanza e l’interruzione delle attività ludico motorie hanno portato a un aumento del disagio psicologico e dei disturbi comportamentali. E hanno causato, in bambini e ragazzi, cicatrici di cui continueremo a vedere il segno.

Le norme previste dal Governo per la riapertura delle scuole sarebbero quindi positive, ma Agostiniani ha ribadito la necessità di buon senso da parte dei genitori: