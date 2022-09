L'emozionante video in cui la modella Hunter McGrady svela di essere incinta del secondo figlio

Hunter McGrady è incinta del suo secondo figlio. Se la notizia è già di per sé emozionante, il video con cui la modella lo ha rivelato su Instagram lo è ancora di più. La donna si è filmata mentre annunciava la buona notizia ad una serie di familiari e amici, registrando le loro reazioni (Quella di sua madre vi farà piangere). Un tripudio di commozione anche quando il marito, Brian Keys, scopre che diventerà padre per la seconda volta.

“Beh, immagino sia ora di condividere la notizia! Hudson diventerà un fratello maggiore!” ha scritto la modella a corredo delle immagini. La coppia ha infatti già un figlio di 14 mesi: “Non potremmo essere più entusiasti di entrare in questa nuova stagione della vita facendo crescere la nostra famiglia. Sto provando tutte le emozioni, dall’eccitazione al nervoso e alle vertigini!“, ha continuato.

Il termine per il parto è previsto a marzo 2023 e per Hunter McGrady la seconda gravidanza è già stata “follemente diversa” dalla prima: “Non vedo l’ora di condividere di nuovo questo viaggio con voi ragazzi nei prossimi mesi perché siete stati tutti così gentili e solidali l’ultima volta“, ha affermato, facendo riferimento al suo podcast, Model Citizen, dove condivide ancora più dettagli su se stessa e sulla sua gravidanza.

Nel 2021, mentre era incinta di Hudson, Hunter McGrady aveva parlato pubblicamente delle difficolta legate alla rappresentazione delle donne “taglia forte” in gravidanza nella cultura di massa.

Per le taglie forti la rappresentazione è già incredibilmente scarsa. Ma per le taglie forti incinte? Dimenticatevela.

Quando ho intrapreso questo viaggio, stavo cercando su Google con entusiasmo la gravidanza per taglie forti, le foto del pancione, gli aggiornamenti, tutte le cose! Tuttavia, non mi sono mai vista rappresentata. Sapevo che rimanendo incinta il mio pancione non sarebbe stato una cosa rotonda perfetta che salta fuori, sapevo che non avrei avuto opzioni per l’abbigliamento premaman, sapevo che il mio corpo sarebbe cambiato modi diversi da come ho sempre visto durante tutta la mia vita, eppure non so se ero preparata a quanto veramente manchi la rappresentazione della gravidanza plus size.