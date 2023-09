Salvapipì, 8 modelli ideali per salvare i materassi di culle e lettini

Salvapipì: a cosa serve e come si usa

Prima di tutto è bene sapere che i salvapipì si dividono in salvapipì per carrozzina, per culla oppure per lettino più grande. Come è facile intuire dal nome, queste traversine sono in grado di assorbire la pipì in eccesso e di salvare in questo modo il materasso che si trova al loro interno.

In base alle dimensioni si trovano in commercio salvapipì con angoli o senza angoli e, come si può dedurre, mentre il primo tipo coprirà del tutto il materasso, non lasciando nessuno spazio libero, il secondo è invece la classica traversina che si avvolge attorno al materasso, senza avvolgerlo completamente, ma proteggendo la zona più a rischio, ovvero quella in corrispondenza della parte inferiore del corpo del bambino.

Bambino (1-6 anni) Enuresi notturna nei bambini: "Il bimbo fa la pipì a letto, devo preoccuparmi?" Quando (e per quanto tempo) è normale che i bambini facciano la pipì a letto? Parliamo di enuresi notturna, delle cause e di come gestirla corret...

Rispetto al modo di impiego, i salvapipì funzionano esattamente come un lenzuolo, e vanno quindi appoggiati sul materasso, in modo che aderiscano bene proprio per evitare – o per ridurre al minimo il rischio di – lasciare spazi vuoti che possano essere macchiati da un’eventuale perdita di pipì.

Tipologie e formati

Rispetto alla composizione, i salvapipì generalmente sono in jersey di cotone al 100%, e non contengono ftalati. Al loro interno sono per la maggior parte composti all’80% da cotone e al 20% da poliestere, mentre l’anima è di poliuretano.

I salvapipì possono essere lavabili e quindi riutilizzabili, oppure monouso: in particolare, questi ultimi sono conosciuti anche come traverse, e si possono posizionare e adattare su qualsiasi tipo di superficie, mentre i primi sono noti come cerate o coprimaterassi impermeabili.

Le traverse si presentano come dei grandi panni quadrati o rettangolari, la cui parte superiore è rivestita di cellulosa assorbente, molto simile all’interno del pannolino, mentre lo strato sottostante è invece realizzato con un materiale altamente resistente e impermeabile.

Una volta sporcata, la traversina va gettata nell’immondizia, seguendo le direttive comunali per quanto riguarda il conferimento della raccolta differenziata (indifferenziata o apposito mastello per pannolini e pannoloni). Questa tipologia è utile anche da portare con sé quando si è in giro o in vacanza e da usare sul fasciatoio, per evitare che si sporchi.

Il coprimaterasso salvapipì si presenta invece come un classico lenzuolo, con gli angoli o senza, ma la parte sottostante è cerata. In questo modo non c’è alcuna possibilità che le eventuali fuoriuscite del pannolino sporchino il materasso. Se lo strato inferiore è comunque a tutte le tipologie, il superiore può essere realizzato in vari materiali, come la spugna, che offre anch’essa un buon poter assorbente.

Questa tipologia è durevole, perché può essere comodamente lavata in lavatrice seguendo le istruzioni del produttore. Prima di acquistare il coprimaterasso salvapipì, bisogna verificare le dimensioni per capire se è adatto al materasso della culletta, del lettino o della carrozzina e se eventualmente ci sono caratteristiche per specifiche marche.

Neonato (0-1 anno) Pannolini lavabili: perché sceglierli e cosa considerare quando si acquistano Al posto dei pannolini usa e getta una buona soluzione è usare i pannolini lavabili. Ecco perché sceglierli e quali aspetti considerare al moment...

8 salvapipì da acquistare online

1. ClevaMama traversa lavabile

ClevaMama, Traversa Salvamaterasso Lavabile ClevaMama propone una pratica e comoda traversa salva-materasso lavabile. È disponibile in vari colori: bianco, azzurro e rosa. È un prodotto estremamente igienico, è ipoallergenico e antiacaro e offre una barriera totale contro gli allergeni. Può essere lavata esattamente come un comune coprimaterasso ed è asciugabile in asciugatrice. 9 € su Amazon Pro Utile per lo spannolinamento

Facilmente lavabile e si asciuga in fretta

Economica Contro Nessuno

2. Poupy traversa salvapipì per culla

Poupy, Traversa Salvapipì per Culla Poupy realizza una comoda e utilissima traversa salvapipì per culla: le dimensioni sono 60x50cm. È molto resistente grazie alla cucitura perimetrale garantisce un uso prolungato anche dopo molti lavaggi. 5 € su Amazon Pro Prezzo conveniente Contro L'odore iniziale non è gradevole

Lo strato superiore è un po' ruvido

3. Alvi coprimaterasso salvapipì

ALVI, Coprimaterasso salvapipì impermeabile Il coprimaterasso di Alvi è un prodotto ideale per lettino date le sue misure: 70x140cm. Si presenta come un lenzuolo ma è dotato di elastici per essere fissato sotto il materasso è in morbido cotone e garantisce una buona protezione contro qualsiasi tipo di macchia. 20 € su Amazon Pro Ottimo grado di impermeabilità

Si asciuga rapidamente Contro Il lenzuolo non è molto teso

4. Doyme traversa salvapipì

Doyime, traversa salvapipì riutilizzabile Doyime propone delle deliziose traverse salvapipì riutilizzabili in cotone idrofilo e pvc impermeabile. Si può facilmente lavare in lavatrice o a mano e si asciuga velocemente per essere nuovamente pronta all’uso. 3 € su Amazon Pro Buona resistenza Contro Dopo il lavaggio si impregna d'acqua

Ingombrante nel borsone fasciatoio

5. YOOFOSS coprimaterasso salvapipì per culla

YOOFOSS, Coprimaterasso per Culla Traspirante e ipoallergenico, disponibile in due misure – 50x90cm e 70x140cm – questo coprimaterasso è realizzato in materiale morbido, traspirante e ipoallergenico. Offre una protezione multistrato in grado di assorbire le fuoriuscite. 11 € su Amazon Pro Buona qualità

Inodore

Si asciuga velocemente Contro Nessuno

6. Babymoov telo igienico

Babymoov, Telo igenico Venduto in una confezione che contiene 10 pezzi, il telo igienico di Babymoov offre uno strato protettivo antiperdite e un altro impermeabile e si può posizionare e adattare sia nel lettino, sia nella carrozzina. Il suo grado di assorbenza è pari a 1 litro. 12 € su Amazon Pro Utile in caso di emergenze Contro Non è adesivo

Costo alto

7. DryNites Bed Mats

DryNites, Bed Mats DryNites propone teli igienici e assorbenti che, grazie all’adesivo, aderiscono perfettamente al materasso. Il telo è completamente assorbente, le sue dimensioni sono pari a 80x90cm e sono monouso. 25 € su Amazon 40 € risparmi 15 € Pro Assorbono molto

L'adesivo è molto solido Contro I teli sono rumorosi

8. Italbaby traversa salvapipì per carrozzina