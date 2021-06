Salopette per neonato, comode tutto l'anno (in denim, cotone o lana)

Utilissime in tutte le stagioni, le salopette per neonato sono tra i capi d'abbigliamento più usati dai neogenitori. Le migliori 5 da non lasciarsi sfuggire online

Scopriamo quali sono le salopette migliori da acquistare online per la prima infanzia e come realizzarne una con il fai da te.

Salopette neonato: perché è utile?

Immancabile nel guardaroba del bambino, la salopette accompagna la crescita del neonato dalla nascita ai primi anni di vita (0-36 mesi). Questo capo di abbigliamento consente di effettuare il cambio del pannolino con estrema facilità anche quando si è fuori casa e si ha poco spazio a disposizione.

Averne tante non è un vezzo, sono necessarie perché il lattante si sporca facilmente e richiedere numerosi cambi nell’arco della giornata. Essendo realizzate da un unico pezzo, le salopette occupano poco spazio e, proprio per questo motivo, sono pratiche da portare in valigia e nella borsa del bebè quando si esce per una passeggiata o per trascorrere la giornata fuori casa.

Infine, è un’ottima idea regalo perché le salopette, come le tutine, permettono al bimbo una grande libertà di movimento.

Salopette neonato: tipologie e materiali

In commercio ne esistono di diverse tipologie: per l’estate e per l’inverno, le salopette neonato sono disponibili in vari materiali e tessuti e, a seconda dell’esigenza e del gusto personale, la scelta è davvero ampia.

Nello specifico, occorre prestare attenzione ai materiali con cui vengono realizzate: devono essere tessuti traspiranti, anallergici e privi di sostanze tossiche e coloranti.

A seconda della stagione in cui verrà indossata la salopette, si potrà scegliere tra i seguenti tessuti:

stagione calda primaverile : fresco cotone di alta qualità, preferibilmente 100% biologico, in maglia. Per i periodi più caldi è bene optare per una salopette corta che lasci scoperti gli arti inferiori e superiori;

: di alta qualità, preferibilmente 100% biologico, in maglia. Per i periodi più caldi è bene optare per una salopette corta che lasci scoperti gli arti inferiori e superiori; stagione fredda autunnale : con le temperature più rigide, i materiali da prediligere saranno sicuramente tessuti in caldo cotone, lana o ciniglia . Per l’autunno e l’inverno i modelli disponibili sui quali puntare sono a maniche lunghe e con le gambe coperte;

: con le temperature più rigide, i materiali da prediligere saranno sicuramente tessuti in . Per l’autunno e l’inverno i modelli disponibili sui quali puntare sono a maniche lunghe e con le gambe coperte; salopette di jeans: il classico materiale, quando si pensa alla salopette, è il denim. Ottimo elasticizzato, ideale da usare in ogni occasione e tutto l’anno.

Nella scelta della salopette neonato è importante valutare anche l’apertura e la chiusura del capo. Solitamente questi pezzi d’abbigliamento presentano le classiche due bretelle regolabili tipiche da salopette che si chiudono con 2 bottoncini a pressione sul davanti ma, sul mercato esistono anche altre aperture: sulla schiena o all’altezza del cavallo dei pantaloni. In questo ultimo caso, il momento del cambio del pannolino è facilitato poiché il genitore non dovrà necessariamente svestire il bebè per intero.

Anche la scelta della taglia è importante: deve essere sempre un po’ più grande per lasciare la giusta libertà di movimento al piccolo.

Salopette neonato fai da te

Per realizzare una comoda salopette per neonato in jersey (taglia 6-18 mesi) con le proprie mani, è necessario avere tutto l’occorrente a disposizione:

tessuto jersey: cm 75-75 (80 – 85 – 90) alto cm 140×140;

2 bottoni automatici metallici a pressione con diametro di mm 8 per le spalline;

cartamodello;

ago stretch e filo (per un risultato professionale è consigliata la macchina da cucire).

Ritagliare il tessuto in cotone seguendo la forma del cartamodello dal collo alle caviglie (o ginocchia per il modello estivo). Ripetere lo stesso ritaglio anche per la parte posteriore seguendo le stesse misure della parte davanti. Una volta ritagliate le due parti di tessuto, con l’ago stretch e il filo adatto iniziare a cucire le due sagome in tessuto insieme, partendo dalla parte sotto le ascelle e arrivando in basso (caviglie), cucire solo i bordi esterni. Terminata la cucitura dell’intero perimetro, rigirare la salopette in modo da nascondere le cuciture. Applicare i due bottoni a pressione nella parte delle spalline. In ultimo, realizzare due risvoltini alla fine della salopette, altezza caviglie o ginocchia se il modello è estivo. Basterà ripiegare il tessuto un paio di volte e cucire i due lati, interno ed esterno.

Salopette neonato: le migliori online

Abbiamo selezionato alcuni dei modelli di salopette più belli e comodi da poter acquistare online o, perché no, da regalare anche in occasione di un baby shower.

DEBAIJIA Salopette Jeans Blu Denim per neonato Simpatica e soprattutto comoda, la salopette per neonato in Denim Jeans firmata DEBAIJIA è un capo di abbigliamento utile per ogni occasione. Compra su Amazon Pro Tessuto: 95% Cotone, 5% Poliestere

Età adatta: 3 mesi - 5 anni

Lavabile in lavatrice a basse temperature

Chiusura a bottoni Contro Non lavare insieme ad altri capi e senza centrifuga

Pinokio, salopette 100% Cotone Una comoda salopette in cotone bio con piedini e tasca ricamata. 19 € su Amazon Pro Ottima qualità dei materiali

Regalo adatto a tutti

Prezzo interessante Contro Nessuno

Happy Cherry - Salopette Neonato Jeans Denim 9-36 Mesi Un capo di abbigliamento indispensabile sin dalla nascita del bebè: la salopette in denim jeans Happy Cherry è adatta dai 9 mesi in poi, per bimbe e bimbi. Compra su Amazon Pro Tracolla regolabile con due bottoni

Materiale: denim comodo e morbido

Due bottoni in vita rendono facile da indossare e da togliere

Età adatta: dai 9 ai 36 mesi

Disponibile in varie colorazioni Contro Nessuno

greatmtx - Salopette - Tutina per neonato, in jeans Una salopette tra le più comode da far indossare al neonato: greatmtx offre al bebè libertà di movimenti nella tutina in cotone stretch. Compra su Amazon Pro Materiale: cotone denim di alta qualità

Bottoni automatici obliqui sul davanti

Età adatta: dai 0 mesi ai 4 anni

Consigliato il lavaggio a mano Contro Non è consigliato il lavaggio in lavatrice