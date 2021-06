Portafoto per bambini in legno, argento o digitali (per bomboniere o da regalare)

Un regalo originale ma allo stesso tempo un gran classico: il portafoto per bambini è un accessorio che in casa non manca mai. I migliori da acquistare (o regalare) direttamente online.

Il portafoto è un complemento d’arredo che può definire l’arredamento della cameretta così come quello del soggiorno; si tratta di un dono che si può fare in occasione della nascita, del battesimo e del compleanno. Inoltre, è il regalo perfetto per il baby shower.

Ma quale acquistare per non sbagliare? Ecco alcuni consigli che renderanno la scelta molto più semplice (e giusta).

Portafoto per bambini: acquisto o fai da te?

Pensati per ricordare i migliori momenti del bambino, il portafoto è utile come accessorio d’arredo per personalizzare la cameretta del bimbo o per rendere l’ambiente domestico più caldo e accogiente. Sul mercato le opzioni di scelta sono vaste ma se si vuole optare per un prodotto fai da te? Quali le differenze da considerare? Vediamo le principali:

tipologie : la prima distinzione da fare è tra prodotti professionali e non professionali . I primi sono più costosi, ma sono progettati per durare più a lungo e, sebbene l’investimento iniziale sia maggiore, si ha la sicurezza che dureranno a lungo;

: la prima distinzione da fare è tra . I primi sono più costosi, ma sono progettati per durare più a lungo e, sebbene l’investimento iniziale sia maggiore, si ha la sicurezza che dureranno a lungo; materiali : in questo caso è bene valutare i materiali disponibili e quello che è il miglior rapporto qualità/prezzo. Solitamente maggiore è il costo, migliori sono i materiali impiegati per la realizzazione dell’oggetto;

: in questo caso è bene valutare i materiali disponibili e quello che è il miglior rapporto qualità/prezzo. Solitamente maggiore è il costo, migliori sono i materiali impiegati per la realizzazione dell’oggetto; esigenze personali : la domande che è bene porsi nella scelta del portafoto, per se stessi o come regalo da fare a terze persone, è se l’oggetto risponde meglio alle esigenze personali rispetto all’acquisto di uno già fatto;

: la domande che è bene porsi nella scelta del portafoto, per se stessi o come regalo da fare a terze persone, è se l’oggetto risponde meglio alle esigenze personali rispetto all’acquisto di uno già fatto; marca : diffidare sempre dei marchi di dubbia provenienza, che hanno prezzi molto bassi rispetto alla media. Per capire quanto una marca sia affidabile o meno, è utile cercare sempre i timbri e certificati annessi al prodotto;

: diffidare sempre dei marchi di dubbia provenienza, che hanno prezzi molto bassi rispetto alla media. Per capire quanto una marca sia affidabile o meno, è utile cercare sempre i timbri e certificati annessi al prodotto; portafoto fai da te come bomboniera: sono apprezzate dagli invitati e perfette da regalare per un battesimo o un primo compleanno.

Portafoto per bambini: come sceglierli?

In commercio ne esistono di diverse tipologie e stili. Differenti forme, colori, dimensioni e materiali caratterizzano questi accessori.

Come ogni volta quando si ha a che fare con una gamma di prodotti differenti, la scelta è sempre difficile. Ecco le caratteristiche da valutare prima dell’acquisto:

scelta del materiale . Un portafoto di qualità deve essere sempre realizzato con materiali atossici e privi di sostanze nocive alla salute. A seconda dei gusti personali, la scelta potrà ricadere su un portafoto con cornice in legno, acciaio, vetro, argento, plexiglass, ceramica e feltro ;

. Un portafoto di qualità deve essere sempre realizzato con materiali atossici e privi di sostanze nocive alla salute. A seconda dei gusti personali, la scelta potrà ricadere su un portafoto con cornice in ; scelta del colore . Quando si sceglie un portafoto per bambini bisogna sapere dove questo verrà posizionato in casa: nella camera del bimbo, sulla consolle all’ingresso di casa o sulla madia in soggiorno. È bene, proprio per questo motivo, scegliere il colore che più si adatta allo stile dell’ambiente e dell’arredamento;

. Quando si sceglie un portafoto per bambini bisogna sapere dove questo verrà posizionato in casa: nella camera del bimbo, sulla consolle all’ingresso di casa o sulla madia in soggiorno. È bene, proprio per questo motivo, scegliere il colore che più si adatta allo stile dell’ambiente e dell’arredamento; dimensioni e forme . Così come i materiali e i colori, anche le dimensioni e le forme disponibili sono diverse: dalle cornici rotonde a quelle rettangolari , sino ai portafoto più simpatici a forma di stella, animali, o ai classici della Disney. Quale scegliere? È preferibile scegliere pesciolini, barchette e castelli di sabbia per incorniciare il primo bagnetto al mare del bambino; legno e fiocchi di neve ricorderanno, invece, la prima passeggiata in montagna;

. Così come i materiali e i colori, anche le dimensioni e le forme disponibili sono diverse: dalle cornici a quelle , sino ai portafoto più simpatici a forma di stella, animali, o ai classici della Disney. È preferibile scegliere pesciolini, barchette e castelli di sabbia per incorniciare il primo bagnetto al mare del bambino; legno e fiocchi di neve ricorderanno, invece, la prima passeggiata in montagna; il modello . Ci sono modelli economici o costosi : i primi vanno bene soprattutto per la cameretta del bambino che è più soggetta o modifiche, cambiamenti e usura; i modelli più costosi solitamente sono realizzati in materiali più preziosi o sono oggetti di design;

. Ci sono : i primi vanno bene soprattutto per la cameretta del bambino che è più soggetta o modifiche, cambiamenti e usura; i modelli più costosi solitamente sono realizzati in materiali più preziosi o sono oggetti di design; portafoto digitale. È un’opzione davvero originale e molto in voga negli ultimi anni; si tratta di una soluzione innovativa che permetterà di cambiare e avere a disposizione più foto senza bisogno di stamparle.

6 cornici portafoto per bambini da acquistare

THUN - Cornice Portafoto da Tavolo per Bambini Incorniciare i ricordi più belli legati alla prima infanzia e alla famiglia con il portafoto firmato Thun le immagini saranno più belle da osservare. 45 € su Amazon 54 € risparmi 9 € Pro Formato rettangolare

Materiale: ceramica color avorio

Dimensioni: 13x9 cm Contro Nessuno

Disney Baby - Topolino Mickey Mouse - Cornice per Foto in Argento da Tavolo Le cornici portafoto Disney sono perfette come idee regalo per battesimi, liste nascita o compleanni, ideali per bimbo o bimba, vivacizzano l'ambiente domestico portando allegria. 43 € su Amazon Pro Materiale: argento 100% made in Italy

Dimensioni: 13x18 cm

Inclusa scatola Disney originale, ideale come regalo per battesimo, lista nascita o compleanno

Fornito di garanzia Contro Nessuno

Yuccer Kit fai da te - 6 Cornici per Foto Fai da Te Creativo per Bimbi Creativo, originale e divertente: il kit portafoto fai da te è perfetto da regalare per un compleanno, colori vivaci che ravvivano la cameretta del bimbo. 13 € su Amazon Pro Materiale ecologico: feltro

6 pezzi con stili diversi

La cornice è adatta per foto di dimensioni 4x6 pollici.

Il kit fai da te è adatto ai bambini di età superiore a 6 anni

Inclusi accessori per il kit Contro Nessuno

Valenti - Linea Baby Nascita - Cornice Porta Foto in Argento Un'idea regalo perfetta per una nascita, un battesimo o un primo compleanno: la cornice portafoto per neonato in argento è il pensiero ideale per mamma e papà. 28 € su Amazon Pro Materiale: argento

Dimensioni interne per foto: 13x18 cm

Confezionato con scatola perfetta anche per un regalo

Riquadro con possibilità di personalizzazione indicando nome, data di nascita, peso e lunghezza del neonato

Contro Nessuno

VINTIUN - Cornice portafoto personalizzata con il nome in Legno Il regalo perfetto, il design rustico di alta qualità rende la cornice portafoto VINTIUN perfetta come regalo per condividere un ricordo prezioso con i cari: famiglia, nonni, amici, compagni di classe, insegnanti e molto altro ancora. 13 € su Amazon Pro Materiale: Legno 100% pregiato alta qualità

Con cordino e mini mollette in legno per tenere la foto

Dimensioni: 21 x 13 x 6,5 cm

Cornice personalizzata con nome a scelta Contro Nessuno