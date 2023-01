Il lettore musicale per bambini e i benefici della musica: scopriamo i migliori modelli

I lettori musicali consentono ai bambini di ascoltare musica durante la giornata in maniera molto comoda. Scopriamo come e quali sono i modelli migliori online.

Presentare ai propri figli il mondo della musica in tenera età è una buona idea. D’altronde, vi sono studi scientifici che dimostrano anche i benefici della musica quando i bambini sono ancora nel pancione della mamma.

I lettori musicali consentono ai bambini di ascoltare musica durante la giornata in maniera molto comoda. Ci sono numerosi modelli disponibili sul mercato, che si distinguono a seconda delle funzionalità come l’archiviazione, la portabilità e la durata della batteria.

Per aiutarvi a scegliere il lettore musicale giusto per i vostri bambini, abbiamo scoperto quali sono i benefici e i vantaggi dell’utilizzo di questi dispositivi per i più piccoli. Scopriamo insieme anche quali sono i modelli migliori disponibili online per l’acquisto.

I benefici della musica per i bambini

La musica può avere diversi effetti benefici sull’essere umano, ma soprattutto sui bambini, come ad esempio:

Rafforza la memoria, l’apprendimento, la concentrazione e la creatività. Aiuta nell’apprendimento del linguaggio e chi ha problemi di dislessia. Riduce lo stress, calma l’ansia e controlla l’insonnia. Genera emozioni e ricordi. Aumenta la capacità di apprendere una nuova lingua.

La musica è un aspetto molto importante nello sviluppo del bambino. Senza dubbio, il gioco è la base principale per l’apprendimento precoce della musica. Ad esempio, i bambini più piccoli possono ballare o eseguire diversi movimenti seguendo il suono e i ritmi della musica.

Alcuni esperti suggeriscono che un bambino di due anni può imparare a suonare il pianoforte se riesce a riconoscere i numeri da 1 a 5 e le lettere dalla A alla G, o se riesce a concentrarsi su un’attività per 10 minuti. Altri sostengono sia necessario attendere fino all’età scolare.

In ogni caso, l’acquisto di dispositivi e giocattoli che stimolino il senso musicale dei nostri bambini possono essere un ottimo banco di prova per comprendere i loro gusti e le loro capacità.

I lettori musicali per bambini

I lettori musicali per bambini sono disponibili in tantissimi modelli. Per procedere all’acquisto, bisogna tenere presenti alcuni parametri fondamentali:

Età : il fattore più importante da considerare è l’età e il livello di maturità. Per i bambini più piccoli, funzionalità come le impostazioni di parental control o una navigazione molto semplice possono essere indispensabili. Allo stesso modo, è probabile che i bambini più grandi apprezzino funzionalità particolari, come la personalizzazione della playlist.

: il fattore più importante da considerare è l’età e il livello di maturità. Per i bambini più piccoli, funzionalità come le impostazioni di parental control o una navigazione molto semplice possono essere indispensabili. Allo stesso modo, è probabile che i bambini più grandi apprezzino funzionalità particolari, come la personalizzazione della playlist. Usabilità : il principale vantaggio dei lettori musicali è quello di poter essere trasportati ovunque. A questo punto, la durata della batteria è di estrema importanza, insieme anche ad un’ottima qualità del suono.

: il principale vantaggio dei lettori musicali è quello di poter essere trasportati ovunque. A questo punto, la durata della batteria è di estrema importanza, insieme anche ad un’ottima qualità del suono. Funzionalità: scegliete il dispositivo sulla base dell’uso che vostro figlio ne farà, se ha bisogno di accedere ad un catalogo illimitato di brani musicali, oppure se è solo un semplice passatempo per qualche ora della giornata.

5 lettori musicali per bambini da acquistare online

Il modo più efficace per aiutare lo sviluppo musicale è stimolare l’autonomia dei bambini, fornendo un ambiente di apprendimento sicuro e non giudicante. Se notate che la musica è nelle sue corde e vi chiede di avere un lettore musicale, aiutateli nello sviluppare il loro potenziale.

Vi elenchiamo 5 dei migliori lettori musicali da acquistare online su Amazon. Scegliete il vostro preferito.

1. AiMoonsa – Lettore Musicale con Altoparlante HD Integrato

Scelto dalla redazione AiMoonsa - Lettore Musicale con Altoparlante HD Integrato Ideale per i più esigenti Questo lettore è perfetto come regalo. Disponibile nero e silver, è facile da usare, ha moltissime funzionalità, e supporta diversi formati musicali. 29 € su Amazon 51 € risparmi 22 € Pro 64GB di grande capacità + qualità del suono HIFI

Altoparlante HD incorporato

Radio, registratore, sveglia, lettore ebook

Cuffie e cavo dati inclusi Contro Nessuno

2. Mymahdi – lettore portatile MP3/MP4 con schermo da 1,8 pollici LCD

Un regalo perfetto Mymahdi - lettore portatile MP3/MP4 con schermo da 1,8 pollici LCD Ideale per bambini, adolescenti e adulti Questo lettore musicale è perfetto per vivere un'esperienza divertente e unica insieme alla musica. Con un'ottima durata e 128 GB di spazio, ha molteplici funzioni: visualizzatore foto, lettore di libri elettronici, registratore vocale, radio FM e video, sistema multi-lingua. 21 € su Amazon Pro Disponibile in 9 colori

Espandibile a 128GB con memory card esterna

Multifunzionale

40 ore di carica assicurata

12 mesi di garanzia Contro Nessuno

3. Fisher-Price – Lettore Musicale Canta e Impara

Per i più piccoli Fisher-Price - Lettore Musicale Canta e Impara Da 6 a 36 mesi Cagnolino è pronto per la festa, e ha tutti i numeri per far divertire il vostro bambino! Premendo uno dei tre pulsanti colorati, il Lettore Musicale Canta e Impara prende vita con luci, canzoncine e frasette che introducono l'alfabeto, le forme, i colori e i numeri. 14 € su Amazon Pro Lettore musicale con l'alfabeto, i numeri, le forme ed i colori

Ideale per sviluppare la psicomotricità del bambino

pratica impugnatura con palline sonanti per portare il gioco ovunque Contro Nessuno

4. AGPTEK – Lettore 8GB Portatile

Scelto da Amazon AGPTEK - Lettore 8GB Portatile Più di 1000 recensioni positive Più stili, più divertimento. Questo lettore musicale per bambini ha tantissime funzioni e memoria estendibile. Inoltre, potete ascoltare musica Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classica, Elettronica, per tutti i gusti. 36 € su Amazon 45 € risparmi 9 € Pro 7 suoni rilassanti e ninne nanne

Design ideale per bambini più piccoli

50 ore di durata Contro Nessuno

5. Lexibook – Disney Frozen Lettore Musicale