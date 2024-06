Cos’è il distanziatore pediatrico?

Il distanziatore pediatrico è un dispositivo utilizzato per somministrare farmaci inalatori ai bambini affetti da asma o altre condizioni respiratorie. Funziona come un’interfaccia tra l’inalatore e il paziente, facilitando la corretta inalazione del farmaco. È composto da

Camera di espansione : una camera di plastica o metallo dove il farmaco viene spruzzato e che gli permette di essere sospeso nell’aria per un periodo di tempo sufficiente affinché il bambino possa inspirarlo correttamente.

: una camera di plastica o metallo dove il farmaco viene spruzzato e che gli permette di essere sospeso nell’aria per un periodo di tempo sufficiente affinché il bambino possa inspirarlo correttamente. Maschera o boccaglio : la maggior parte dei distanziatori pediatrici ha una maschera che si adatta al viso del bambino, coprendo naso e bocca. Alcuni modelli hanno invece un boccaglio da inserire nella bocca del bambino.

: la maggior parte dei distanziatori pediatrici ha una maschera che si adatta al viso del bambino, coprendo naso e bocca. Alcuni modelli hanno invece un boccaglio da inserire nella bocca del bambino. Valvola unidirezionale: assicura che il farmaco venga inalato solo quando il bambino respira, impedendo che l’aria espirata entri nella camera.

L’uso del distanziatore pediatrico è particolarmente raccomandato per bambini piccoli o neonati, che potrebbero non essere in grado di coordinare la respirazione con l’attivazione dell’inalatore.

Bambino (1-6 anni) Se il bambino respira con la bocca: respirazione orale, conseguenze e cosa fare La corretta respirazione è quella che avviene mediante il naso e quando un bambino respira con la bocca (fenomeno tutt’altro che raro) è necess...

Come si utilizza?

L’uso del distanziatore pediatrico, o spacer, è piuttosto semplice: prima di tutto occorre agitare bene l’inalatore, quindi inserirlo all’estremità del distanziatore. Dopodiché si posiziona la maschera sul viso del bambino e si chiede a quest’ultimo di mettere il boccaglio in bocca; per attivarlo si spruzza il farmaco nella camera del distanziatore, assicurandosi che il bambino respiri lentamente e profondamente, inspirando il farmaco dalla camera.

Distanziatore o aerosol?

I genitori sono spesso indecisi tra il distanziatore e l’aerosol, per una serie di motivi. Sicuramente entrambi presentano dei vantaggi; quelli dello spacer sono l’essere estremamente efficace, visto che migliora la deposizione del farmaco nei polmoni, riducendo la quantità che rimane nella bocca o nella gola; l’essere facile da usare, poiché semplifica la coordinazione necessaria tra l’attivazione dell’inalatore e l’inspirazione, un aspetto particolarmente utile per i bambini che potrebbero avere difficoltà a utilizzare un inalatore direttamente; il ridurre gli effetti collaterali, come infezioni fungine della bocca, poiché meno farmaco si deposita in bocca.

L’aerosol è invece sicuramente rapido, visto che i farmaci somministrati tramite aerosol raggiungono rapidamente i polmoni, offrendo un sollievo più veloce rispetto ad altre forme di somministrazione. Il farmaco, inoltre, viene somministrato direttamente ai polmoni, dove è necessario, aumentando l’efficacia del trattamento e riducendo il rischio di effetti collaterali sistemici, rendendo quindi l’aerosol un trattamento efficace; è inoltre un trattamento preciso, consentendo una somministrazione precisa della dose di farmaco, e riducendo quindi il rischio di sovradosaggio o di somministrazione insufficiente.

In generale, la scelta tra l’uso di un distanziatore o di un aerosol dipende da vari fattori, tra cui la specifica condizione medica, l’età del paziente, la preferenza del paziente e la raccomandazione del medico.

Bambino (1-6 anni) Quali sono i farmaci da tenere in casa se si hanno bambini? Quali farmaci tenere in casa per i bambini? Ecco un elenco di cosa non può mancare e i modi migliori per conservarli.

I migliori distanziatori per bambini

Vediamo ora quali sono i migliori modelli di distanziatori pediatrici che si trovano su Amazon.

1. Philips OptiChamber Diamond

Philips, OptiChamber Diamond Maschera pediatrica media Il distanziatore pediatrico di Philips, modello OptiChamber Diamond, vanta la maschera pediatrica media adatta per bambini 1-5 anni. 23 € su Amazon Pro Mascherina effetto ventosa

Uso comodo e intuitivo

I bambini lo apprezzano molto Contro Nessuno

2. L’ESPACE arancione

L'ESPACE, Arancione 0-2 anni L’Espace, modello arancione, è un distanziatore ideato per bambini molto piccoli (fascia d’età 0-2 anni). Di questa versione ne esistono altre varianti cromatiche, per bambini 2-6 anni e adulti. 24 € su Amazon 30 € risparmi 6 € Pro Prezzo basso

Perfetto per neonati

Molto robusto Contro La parte in gomma si carica elettrostaticamente ed attira peli, capelli e polvere

3. L’ESPACE giallo

L’ESPACE, Giallo 2-6 anni Il modello giallo L’Espace è stato pensato per bambini da 2 a 6 anni ed è compatibile con tutti gli spray predosati. È consigliato per il trattamento dell’asma. Il dispositivo resiste al caldo e può essere sterilizzato in acqua bollente o nello sterilizzatore per biberon. Può essere lavato anche in lavastoviglie (max 70° gradi). 28 € su Amazon Pro Facile da usare e da pulire

Maneggevole da portare dietro

Prezzo conveniente Contro La mascherina tende a staccarsi facilmente

4. Aerochamber Plus spacer device