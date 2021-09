Utilissime sia in estate che in inverno, le calze antiscivolo sono pensate appositamente per tenere ben saldo il piede una volta appoggiato a terra quando il bambino cammina o corre. Con le calze antiscivolo il bimbo eviterà di cadere e, di conseguenza, di incappare in spiacevoli incidenti domestici.

Scopriamo le tipologie da acquistare online e i migliori prodotti da usare sia nella stagione calda, sia in quella fredda.

Perché acquistare delle calze antiscivolo per bambini

Le calze antiscivolo per bambini servono principalmente a evitare che il piccolo scivoli a terra quando si muove in casa. Su una superficie liscia come può essere un pavimento, abbinata al passo non ancora stabile del bambino, scivolare per i bebè è molto facile.

Queste tipologie di calze sono ideali non solo per i più piccoli alle prese con i primi passi, ma anche per i bambini più grandicelli che, con la foga di giocare e rincorrersi con gli amichetti, possono facilmente inciampare facendosi del male.

Consigliati da noi Primi passi, le istruzioni per scegliere le sneakers per neonato Accompagnano la crescita del bebè in tutta comodità e con il miglior comfort possibile: i modelli e le tipologie disponibili online.

Sono davvero tanti i motivi per usare i calzini antiscivolo per bambini. In particolare:

la sicurezza . Garantiscono una stabilità su qualsiasi tipo di pavimento;

. Garantiscono una stabilità su qualsiasi tipo di pavimento; la praticità e comodità . Queste calze permettono una totale libertà di movimento;

. Queste calze permettono una totale libertà di movimento; i primi passi e i baby parking . In questa fase il bambino inizierà giocare in qualche parco giochi o playground indoor , luoghi questi dove i calzini antiscivolo sono richiesti e indispensabili per un fattore di sicurezza e anche di igiene;

. In questa fase il bambino inizierà giocare in qualche , luoghi questi dove i calzini antiscivolo sono richiesti e indispensabili per un fattore di sicurezza e anche di igiene; asili nido, ludoteche e attività motorie . Sotto i 3 anni di vita, le calze antiscivolo sono richieste dalle maestre per i bambini che frequentano gli asili nido. Non solo, nelle ludoteche così come per le prime attività sportive propedeutiche, le calze antiscivolo sono tra gli indumenti richiesti per svolgere le attività motorie;

. Sotto i 3 anni di vita, le calze antiscivolo sono richieste dalle maestre per i bambini che frequentano gli asili nido. Non solo, nelle ludoteche così come per le prime attività sportive propedeutiche, le calze antiscivolo sono tra gli indumenti richiesti per svolgere le attività motorie; soluzione economica. Le calze antiscivolo hanno un costo molto irrisorio. Permettono, dunque, a mamma e a papà di cambiarle frequentemente, adattandole con estrema praticità alla crescita del piede del bambino.

Inoltre, tengono i piedini al caldo in inverno. Il momento ideale per iniziare a usare i primi calzini antiscivolo combacia con il gattonare del piccolo – ovvero dai 9/10 mesi in poi.

Calze antiscivolo bambini: materiali e tipologie

In commercio esistono diversi tipi di calze antiscivolo pensate per i bambini di qualsiasi età: dai primi mesi sino all’età adulta, la scelta è varia.

A seconda della stagione in cui si usano, le calze antiscivolo sono realizzate con materiale differente. Alla base, tutte presentano una caratteristica in comune, ovvero i gommini antiscivolo, posti sul fondo della calza che garantiscono una presa stabile e sicura della pianta del piede.

Le calze antiscivolo da preferire per la stagione fredda saranno quelle realizzate in caldo cotone. La lana non è molto consigliata poiché tende a infeltrire a causa dei tanti lavaggi che si andranno a fare.

Nella stagione primaverile o calda, invece, il tessuto da preferire per le calze antiscivolo è il fresco cotone. In entrambi i casi, sia d’inverno che d’estate, è sempre consigliato optare per dei tessuti di alta qualità, possibilmente cotone 100% biologico.

Scegliere le calze antiscivolo di ottima fattura, garantisce al piede una totale traspirabilità permettendo, dunque, una minore sudorazione.

Inoltre, per ciò che concerne i modelli, sul mercato si possono trovare calze antiscivolo lunghe o corte. La scelta è molto soggettiva, l’importante è che le calze si adattino alle esigenze dei bambini e al miglior comfort possibile.

Benessere Bambini e scarpine: come scegliere il numero giusto e quando cambiarle Scelta, prova e cambio delle scarpine: una piccola guida per genitori che vogliono il meglio per i primi passi e le corse forsennate dei loro bambi...

Calze antiscivolo bambini: 7 prodotti da acquistare online

Dai colori più accessi alle fantasie più varie, le calze antiscivolo per bambini aiutano i piccoli nel loro percorso di crescita. Perfette da regalare, saranno apprezzatissime dai genitori.

Scopriamo i migliori prodotti da acquistare direttamente online.

Calzini Antiscivolo Cotone con Impugnature, Bambine (12 paia, 0-6 mesi) Dai primi passi alle prime corse per divertirsi, i calzini antiscivolo in morbido cotone sono ideali per una tenuta stabile del piede, colorati e pratici perfetti tutto l'anno. 7 € su Amazon Pro 12 paia di calze antiscivolo

Materiale: 93% cotone, 5% poliestere, 2% elastan

Lavabile in lavatrice

Diverse taglie: da 0 mesi ai 7 anni

Unisex Contro Nessuno

FALKE, calzini antiscivolo 12-18 mesi Eleganti calzini in morbido cotone con gommini antiscivolo a forma di stelline. 8 € su Amazon Pro Buona qualità

I gommini sono ottimi, non fanno scivolare Contro Nel pacco è presente solamente un paio di calzini

Converse, Calze neonato Pacco da 2 Il gift set di Converse propone due calzini antiscivolo, che ricordano le tipiche All Star, in versione calzino antiscivolo in cotone 100%, disponibili in più colori. Compra su Amazon Pro Sono molto ben fatte e rifinite Contro Dopo qualche utilizzo e lavaggio iniziano ad usurasi con pallini e bollino All Star che tende a staccarsi

Vestono poco

DEBAIJIA 3 Paia Calzini antiscivolo Invernali per Bambini Camminare in sicurezza è possibile con i calzini antiscivolo DEBAIJIA, un set di 3 paia di calze con gommini che proteggono i piedini da possibili scivolate. Compra su Amazon Pro Set 3 paia di calza antiscivolo invernali

Con suola in silicone completamente antiscivolo

75% Materiale: Cotone, 20% Poliestere, 5% Elastan

Durevoli, super morbide, traspiranti e facili da lavare

Unisex

Taglie: 0-36 mesi Contro Nessuno

LA Active Calzini Antiscivolo Cotone - 6 Paia - Per Bambini Piccoli Neonati Colorati, vivaci e sicuri, i calzini antiscivolo LA Active sono tra i prodotti online più acquistati dai genitori per la praticità e il comfort dei bambini. 12 € su Amazon Pro 6 paia calze antiscivolo estive

Materiale: misto cotone alta qualità

Linguetta imbottita sul tallone

Modello Low Cut

Unisex

Lavabile in lavatrice

Età: 0-36 mesi

Tessuto stretch morbido Contro Nessuno

Ateid Calzini Antiscivolo Bambini Neonati Confezione da 6 Multicolore 1-3 Anni Si indossano in un attimo, sono pratici e regalano stabilità e comfort al piede: i calzini antiscivolo Ateid sono tra i capi di abbigliamento ideali da usare dai primi passi sino ai 7 anni di età del bambino. 13 € su Amazon Pro 6 paia di calze antiscivolo

Materiale: 75% cotone, 22% poliammide, 3% elastan

Lavabili in lavatrice

Le cuciture fini e quasi invisibili rendono un comfort perfetto

Punta e tallone rinforzati per una maggiore durata

Unisex

Taglia: 1-3 anni Contro Nessuno