Busy board: cosa sono, come si usano e le migliori da acquistare online

Perché non provare una busy board? Una soluzione divertente, interattiva e pratica che stimola l'auto apprendimento dei più piccoli.

I bambini adorano esplorare e conoscere cose nuove, attività fondamentale per il loro sviluppo. Le busy board consentono di avere a portata di mano un giocattolo che aiuta e soddisfa i bambini a giocherellare e testare con le mani oggetti di uso quotidiano.

Scopriamo insieme che cos’è, le diverse tipologie, come è possibile farne una fai da te e le migliori da acquistare online.

Cos’è la busy board?

Le busy board sono delle tavole, in legno o in stoffa, composte da una varietà di attività diverse tra loro. Ganci, chiusure di porte, chiavi, lavagne, calcolatrici: ci sono tantissimi strumenti che possono arricchire la tavola e stimolare il bambino alla scoperta di oggetti e attività inusuali rispetto a quelle dei classici giocattoli.

Si tratta di centri di attività motorie che forniscono esperienze sensoriali e aiutano a costruire abilità importanti per il bambino. Possono essere montate ad una parete o su un supporto. Tuttavia, i modelli che possono essere trasportati e fatti di tessuto sono i più comodi per mantenere i bambini occupati, anche durante un viaggio.

Busy board e metodo Montessori

Il metodo Montessori è incentrato sull’auto apprendimento. È per questo che anche le busy board vengono considerate degli strumenti utili per l’approccio montessoriano, ma non del tutto.

È vero infatti che i bambini imparano velocemente toccando e giocando con gli oggetti, ma le tavole devono essere prima di tutto sicure. Soprattutto se si ricorre al fai da te, bisogna stare attenti a quali oggetti vengono inseriti escludendo quelli che possono rappresentare un pericolo per i bambini.

Di cosa si compongono?

Le busy board si compongono di svariati materiali e oggetti, che vanno dagli interruttori della luce alle chiavi, dai lucchetti agli ingranaggi.

Si tratta infatti di centri di attività motorie creati con oggetti di uso quotidiano. Ad esempio, le tavole possono contenere cerniere di abiti, maniglie di porte, ruote, catene, etc.

Quando un bambino ci gioca, quindi, non solo si sta divertendo impegnandosi in attività inusuali al comune, ma sta anche sviluppando abilità importanti. Le busy board aiutano nello sviluppo delle abilità motorie, nella capacità di risoluzione dei problemi allenando il pensiero logico e la coordinazione occhio-mano.

Un altro vantaggio indiscutibile è la loro capacità di impegnare i bambini per molto tempo. Quindi, sono ottimi giocattoli per intrattenere i più piccoli quando siete impegnati oppure durante un lungo viaggio.

Come fare una busy board fai da te

Le busy board possono anche essere realizzate in casa con oggetti di recupero. Il fai da te molto spesso può essere una scelta economica e conveniente. Inoltre, potrete stimolare la vostra creatività realizzando diversi giochi per il bambino.

Fate attenzione, però, alla scelta degli oggetti da montare sulla tavola. Chiedetevi sempre: gli oggetti potrebbero staccarsi e rappresentare rischio di soffocamento? È meglio smussare i bordi taglienti?

Per farne una fai da te prendete una tavola di legno, colla, pistola per colla a caldo, una matita. Stabiliti i diversi oggetti, non vi servirà altro che disegnare i diversi ingombri con una matita e poi incollare.

Tra gli oggetti suggeriti che potete scegliere: pezzi di tappeto, un lucchetto con catena, una serratura, una calcolatrice, un piccolo specchietto ingranditore, una lavagna con gessetti o magnetica con colori e forme.

Le migliori busy board da acquistare online

Se non volete provare a farne una da soli, vi consigliamo quali sono le migliori da acquistare online su Amazon. Ve ne sono di tantissime tipologie.

1. GOLDGE – Busy Board Giochi Montessori (3 Anni)

Scelto da Amazon GOLDGE - Busy Board Giochi Montessori (3 Anni) 27 giochi in 1 Una busy board perfetta per essere portata ovunque. Stimola l'apprendimento del bambino per le attività quotidiane, come leggere l'ora, oppure allacciare le scarpe. 29 € su Amazon Pro 9 Fibbie regolabili, 7 fibbie, 2 laccio delle scarpe, 2 trecce, 1 cerniera, 1 nacchere, 1 ingranaggio, 1 velcro, 1 perline di conteggio, 1 puzzle, 1 orologio

Da portare ovunque, realizzata in nylon e cartone Contro Nessuno

2. DINORUN – Busy Board a forma di Nave

In legno DINORUN - Busy Board a forma di Nave A partire da 1 anno di età Questa fantastica busy board è per gli amanti del mare. In legno naturale, è molto pratica per bambini a partire da 12 mesi. 29 € su Amazon 31 € risparmi 2 € Pro volante, bussola, chiave, chiavistello, finestra, mappe nautiche, salvagente, bussola

Nessun bordo tagliente

Può essere trasportata o appesa ad un muro Contro Nessuno

3. Withosent – Busy Board con 4 pannelli sensoriali

Scelto da Amazon Withosent - Busy Board con 4 pannelli sensoriali Dai 3 anni in su Questa fantastica busy board fornisce 20 diversi tipi di abilità di base, tra cui fibbie, bottoni, cerniere, tasche, lacci per scarpe, orologi e altro, oltre a lettere e numeri. Il regalo perfetto per i vostri bambini. 24 € su Amazon Pro 20 diversi tipi di abilità

realizzata in morbido feltro senza spigoli vivi, non tossico e insapore

Leggero e dotato di una maniglia portatile Contro Nessuno

4. Busy Board – In Legno a forma di orso

Buone recensioni Busy Board - In Legno a forma di orso Ideale per i più piccoli Questa busy board aiuta i più piccoli a sviluppare le capacità motorie, la coordinazione occhio-mano, la destrezza delle dita, il pensiero logico e le abilità cognitive. Una magnifica tavola di attività per bambini da 1 a 3 anni! 44 € su Amazon Pro Dimensione 32x42 cm

Ideale in viaggio Contro Nessuno

5. Melissa and Doug – Gioco in legno con serrature e lacci – tavola attività