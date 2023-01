Blocca maniglie per bambini: i modelli migliori per la sicurezza della casa

I blocca maniglie possono essere utilizzati potenzialmente in tutta la casa, dalle maniglie delle porte ai pomelli degli armadi. Adottare questi dispositivi di blocco è fondamentale per la sicurezza dei bambini. Scopriamoli insieme.

I blocca maniglie per bambini sono disponibili in tantissime tipologie e modelli. Molto spesso si tratta di prodotti universali che ben si abbinano a diversi contesti e situazioni.

Con le giuste precauzioni si può impedire ai bambini di aprire un cassetto dove magari sono riposti dei medicinali o dei detersivi, si potrà evitare che si chiudano le dita in una porta e tanti altri inconvenienti. Tutti i dispositivi di sicurezza, come i blocca maniglie, devono essere installati correttamente e i genitori devono essere molto attenti nel seguire le istruzioni rilasciate dal produttore.

Scopriamo insieme perché è importante un blocca maniglie, dove può essere usato e quali sono i migliori modelli disponibili da acquistare online.

Perché acquistare un blocca maniglie per bambini

Le serrature di sicurezza e i blocca maniglie sono appositamente progettati per proteggere i bambini. Poiché i piccoli non sono consapevoli dei pericoli, è utile conservare gli utensili della cucina, i detersivi, i prodotti chimici e i medicinali fuori dalla loro portata.

La maggior parte delle volte, un blocca maniglie per bambini è un dispositivo universale che può essere apposto a porte, armadi, cassetti, finestre, o con un adesivo o con un meccanismo magnetico. Questi sistemi consentono di non aprire armadi o di non accedere a una stanza dove potrebbero esserci dei pericoli. L’installazione di questi dispositivi di sicurezza manterrà i vostri bambini al sicuro, mentre esplorano l’ambiente circostante, gattonano o cominciano a camminare.

Blocca maniglie: dove usarlo?

I blocca maniglie possono essere utilizzati potenzialmente in tutta la casa, dalle maniglie delle porte ai pomelli degli armadi.

I blocca maniglie per le porte impediscono alla maniglia di essere girata e, di conseguenza, di aprire la porta di accesso a una stanza. Vi sono poi, anche dei copri pomelli oppure dei dispositivi in silicone che attutiscono la chiusura della porta per evitare che i bambini possano farsi male.

I blocca maniglie impediscono al bambino di aprire la porta rendendo complicato girare il pomello, così da evitare di utilizzare catenacci, chiavi o catene di sicurezza che ogni volta devono essere rimossi.

Altri dispositivi di sicurezza indispensabili sono i blocca maniglie per armadi e cassetti. Un fermo di questo tipo blocca automaticamente l’armadio o il cassetto quando si chiude. Si attacca facilmente all’interno della maggior parte dei cassetti e degli armadi con una chiusura magnetica.

Non dimentichiamoci, poi delle finestre: anche in questo caso si possono applicare dei blocca maniglie per evitare che i bambini possano accedervi.

Modelli e tipologie di blocca maniglie

I blocca maniglie sono disponibili in tantissimi modelli e tipologie, anche a seconda dell’uso che bisogna farne. Il consiglio che possiamo darvi è quello di scegliere modelli universali per impedire l’accesso ad armadi, armadietti ed elettrodomestici.

Spesso i blocca maniglie sono scorrevoli e regolabili per adattarsi a tutti i tipi di ante, con maniglie o pomelli. Sono molto facili da installare e non necessitano di effettuare nessun foro, in modo da non rovinare sia porte che mobili di casa.

I dispositivi di sicurezza come i blocca maniglie hanno dei semplici meccanismi di sbloccaggio. Tutto viene studiato per rendere ai bambini difficile aprire porte, cassetti, armadi. La casa, a volte, è il luogo più accogliente per una famiglia, ma anche il più pericoloso. Quindi, è sempre bene prendere le giuste misure di sicurezza per evitare pericoli, soprattutto ai bambini che stanno muovendo i primi passi e stanno cominciando a esplorare gli spazi.

5 prodotti da acquistare online

Vogliamo consigliarvi una selezione dei migliori 5 prodotti da acquistare online tra i blocca maniglie.

1. Septeamay – 10 Pezzi di chiusure di sicurezza per cassetti

Il più venduto Septeamay - 10 Pezzi di chiusure di sicurezza per cassetti Con adesivo Questi dispositivi di sicurezza adesivi possono essere utilizzati sia su superfici piatte sia su angoli. Sono chiusure adatte per armadi, cassetti, finestre, forni. Possono essere facilmente rimosse e sono a prova di bambino. 11 € su Amazon Pro Ideali per la sicurezza dei cassetti e con adesivi 3M

Non lasciano residui dopo la rimozione

Possono essere posizionati sia in verticale che in orizzontale Contro Nessuno

2. SAFELON – 2 Pezzi Serrature a leva per porte a prova di bambino

Prezzo super SAFELON - 2 Pezzi Serrature a leva per porte a prova di bambino Ideale per le porte Questo blocca maniglie impedisce ai bambini di giocare con le porte e di farsi male evitando che possano chiudersi in una stanza o entrare dove non dovrebbero. Il blocca maniglie viene applicato tramite un adesivo, può essere sbloccato solo con la pressione di due tasti. 9 € su Amazon Pro Chiusura e sblocco a leva, molto semplice

Si attacca alla porta tramite adesivo ed è facile da rimuovere Contro Nessuno

3. Safety 1St – Blocca Maniglie Scorrevole Universale per Armadi

Scelto da Amazon Safety 1St - Blocca Maniglie Scorrevole Universale per Armadi Ideale per armadi La gamma di dispositivi di sicurezza Safety 1 sono una vera garanzia. Questo blocca maniglie ha un pulsante segreto per disattivare la chiusura che è nascosto sotto la superficie flessibile, per non essere trovato dal bambino. L'attenzione viene attirata, invece, dal finto pulsante centrale: tenterà di premerlo per aprire l'armadio senza alcun successo. 9 € su Amazon Pro Dispositivo universale che si adatta ad armadi, armadietti ed elettrodomestici

Regolabile e facile da rimuovere Contro Nessuno

4. Homy Kit – 10+2 Blocca Cassetti di Sicurezza Magnetici

Sicurezza top Homy Kit - 10+2 Blocca Cassetti di Sicurezza Magnetici Ideale per i più esigenti Questi blocca cassetti magnetici sono adatti a qualsiasi anta o cassetto che possa rendere pericoloso l'ambiente domestico per il bambino. Grazie all’adesivo 3M ultra resistente non sarà necessario creare fori o utilizzare viti. Basterà rimuovere la pellicola e fare pressione sulla superficie. Attendere 24h per una massima presa. 19 € su Amazon 21 € risparmi 2 € Pro Ideali per bloccare qualsiasi tipo di anta o cassetto, sono dotati di tecnologia magnetica

materiali di altissima qualità, atossici e resistenti Contro Nessuno

5. SAFELON – Blocco di sicurezza per finestre (2 PCS, Bianco)