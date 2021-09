L'inizio della scuola è dietro l'angolo, scopriamo cosa acquistare per il back to school dei bambini che andranno in prima elementare: 5 cose che non possono mancare.

Un’emozione che travolge tutta la famiglia, dai genitori ai bimbi e che spesso procura ansie su come prepararsi al nuovo inizio. Partire con un nuovo ciclo scolastico serenamente e con i giusti prodotti è importante ed è per questo motivo che abbiamo selezionato le 5 cose indispensabili da acquistare prima del back to school.

Back to school: la lista dei materiali indispensabili

Di norma sono le scuole che forniscono la lista dei materiali ai genitori per l’inizio della prima elementare. Ma spesso, questa lista viene data a settembre, quando le offerte sono già finite.

Per arrivare tranquilli e con tutti i materiali a disposizione, il primo passo che i genitori dovrebbero fare è provare a chiedere la lista dei materiali a giugno, in modo da avere tutto il tempo di fare rifornimenti, a caccia delle offerte migliori. Ma, visto che giugno è ormai alle spalle, scopriamo cosa serve davvero al bambino che dovrà iniziare la scuola elementare.

Oltre all’emozione di ricominciare, c’è anche l’emozione di scegliere la cancelleria. Diventa un rituale che i genitori insieme al piccolo attuano in concomitanza dell’inizio della scuola. Tra i materiali indispensabili troviamo:

penne cancellabili, matite colorate; astuccio; forbici, gomma, colla e temperino; quaderni; zainetto.

Back to school: la cancelleria

Tra i materiali indispensabili per l’inizio dell’anno scolastico la cancelleria è sicuramente tra le prime cose da acquistare. In modo particolare ciò che non può mancare nello zaino del bambino saranno:

matita 2B: questa è un tipo di matita ideale per il primo anno di elementari perché presenta una mina morbida che facilita molto la scrittura dei più piccini. Non essendo abituati ancora a tenere in mano la matita, questa risulta essere perfetta anche per sottolineare e calcare i libri di testo che presentano pagine lucide e per sviluppare la motricità fine; matite colorate: una delle caratteristiche da considerare prima dell’acquisto è la morbidezza delle matite, ovvero che la mina rilasci un bel colore senza dover calcare e che sia il più resistente possibile. Da prediligere le matite colorate laccate a quelle in legno naturale perché per i bambini di prima elementare quelle colorate laccate permettono di individuare subito il colore, invece di cercarlo. Inoltre, le matite colorate sono utilissime per sviluppare nei bimbi il pregrafismo; pennarelli: i migliori saranno quelli dall’impugnatura sottile e cancellabili come i classici Giotto. Andrà bene la confezione da 12 o da 24 pezzi. Consiglio in più: acquistare in più i colori blu, verde e rosso, perché saranno quelli maggiormente utilizzati dai bambini; penne: per le penne, le migliori sono quelle cancellabili, ancor meglio se ricaricabili. Le penne cancellabili presentano un gommino posto sul retro della penna con il quale poter cancellare facilmente ciò che si è scritto. Inoltre, consigliamo le penne a scatto in modo da evitare che il bimbo perda il cappuccio della penna facilmente; colla, gomma, forbici e temperino: tra le cose da comperare rientrano anche la colla, meglio acquistare quella in stick, facile da utilizzare per il bambino. Per la gomma, è bene optare per quella bianca e morbida, poiché le gomme dure tendono a strappare con facilità le pagine dei quaderni e dei libri. Per il temperino, meglio scegliere quelli con il serbatoio incluso. In questo modo non verranno dispersi i residui della matita e il bambino non avrà difficoltà a mantenere in ordine il suo banco. In ultimo, le forbici. Da considerare quelle con la punta arrotondata e l’impugnatura ergonomica in gomma. E se il bambino è mancino? In questo caso, in commercio esistono delle forbici appositamente realizzate per i bimbi mancini.

Back to school: quaderni, astuccio e zaino

Per ciò che riguarda lo zaino la scelta giusta deve ricadere su uno zaino con schienale ergonomico e spallacci imbottiti, regolabile in base all’altezza del bambino. Meglio optare per uno zaino che non sia trolley poiché molte scuole vietano questo genere di zaini per questioni di sicurezza.

Il materiale con cui sarà realizzato lo zaino dovrà, dunque, essere di altissima qualità e quindi in grado di salvaguardare la schiena del bimbo e donare il maggior comfort possibile.

I quaderni da acquistare, invece, saranno mediamente 5 a inizio anno scolastico. Il consiglio è sempre quello di non lesinare, meglio acquistarne qualcuno in più.

Inoltre, è probabile che inizialmente i bambini useranno i quadernoni a quadretti. Alcune maestre nei primissimi mesi faranno usare i quadretti da 1 cm (ovvero i classici quadrettoni grandi); altre, invece, prediligeranno sin da subito i quadretti da 0,5 cm.

Altra cosa da considerare nella scelta dei quadernoni è che devono avere i margini, mentre i quadernoni a righe con la riga da 1° elementare serviranno solo a metà anno scolastico.

È preferibile scegliere quaderni con fogli di carta resistenti e spessi e con tante pagine a disposizione.

In ultimo, l’astuccio. Meglio sceglierne uno semplice che abbia una chiusura a zip classica, con cuciture ben salde e preferibilmente lavabile in lavatrice.

Back to school: i materiali da acquistare online

Yeelan, Zaino Scuola per bambini In neoprene Questo piccolo zainetto è realizzato in neoprene, vanta un leone in 3D sulla taschina sul davanti e ha un comodo schienale imbottito e traspirante. 17 € su Amazon Pro Capiente e leggero e le tasche laterali sono davvero comode

I bambini non vedono l'ora di indossarlo Contro L'odore di neoprene è troppo forte

Giotto Turbo Maxi, Pennarelli, Punta Larga da 5mm, Confezione da 18 L'inizio della scuola è più colorata con i pennelli Giotto Turbo, la confezione con 18 colori ideali per disegnare e liberare la fantasia per l'intero anno scolastico dei bimbi. 3 € su Amazon 12 € risparmi 9 € Pro Punta larga: 5 mm

Impugnatura facilitata

18 pennarelli dai colori vivaci

Lavabili Contro Nessuno

Astuccio Portamatite Tela per Bambini Utilissimo per riporre tutti i tipi di cancelleria, il portamatite astuccio in tela è perfetto per i bambini che iniziano la scuola primaria, semplice e pratico ottimo da lavare in lavatrice. Compra su Amazon Pro Dimensione di apertura è 17 x 12cm

Piccoli scomparti possono contenere gomme, temperino, forbici

Ci sono 3 piccole tasche nascoste all'interno

Realizzato in morbida tela e PU Contro Nessuno

Pelikan, Kit Scuola con Mascherina 3D Plus Bambini Il kit scuola per bambini è ideale per iniziare la scuola in tutta serenità: al suo interno una varietà di materiali da cancelleria, dalle penne alle fobici, il kit Pelikan sarà perfetto. 11 € su Amazon 18 € risparmi 7 € Pro Il kit comprende: 3 penne a sfera, forbici con punta arrotondata, gomma in vinile, colla 10 grammi, 12 pastelli colorati, 12 pennarelli, 3 matite HB, 1 temperino

In più una mascherina colorata per bambini compresa Contro Nessuno