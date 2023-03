Arco montessoriano: cos'è e i benefici per i più piccoli

Può essere utilizzato a partire dai 6 mesi di vita e modellarsi man mano con esercizi diversi da far fare al piccolo. Il bambino, infatti, può arrampicarsi, mantenere l’equilibrio, gattonare, scendere e così via. Passo dopo passo, imparerà a sviluppare capacità fisiche e mentali, mettendosi alla prova.

L’arco montessoriano aiuta anche i bambini nella creatività e nell’immaginazione: con questo oggetto possono creare ponti, tunnel o addirittura una casetta in cameretta con cui giocare. Può essere utilizzato insieme a rampe o triangoli in legno per realizzare strutture più grandi per allenarsi con energia e divertimento.

Cos’è l’arco montessoriano?

L’obiettivo dell’arco montessoriano è creare un ambiente confortevole che consenta al bambino di svilupparsi in maniera naturale, con particolare attenzione alla libertà di movimento.

Offrire al bambino un ambiente sicuro per arrampicarsi e sviluppare la coordinazione è vitale per il suo sviluppo fisico e cognitivo. L’arco Montessori è un ottimo strumento per incoraggiare la crescita, ma anche favorire l’autostima, la coordinazione, la forza e l’equilibrio.

È consigliabile posizionare l’arco nella cameretta del bambino in un’area adibita al gioco e su una superficie morbida e imbottita. Lasciate che il piccolo lo esplori in maniera indipendente, incentivatelo a salire, scendere e supervisionate con attenzione i suoi movimenti, standogli sempre accanto.

L’arco montessoriano può aiutare anche il bambino a stare in piedi. La distanza tra le diverse sponde è studiata appositamente per i neonati che gattonano.

I benefici dell’arco montessoriano

I benefici e i vantaggi dell’utilizzo dell’arco montessoriano sono molteplici:

sviluppa le capacità motorie;

migliora la consapevolezza spaziale;

promuove il gioco migliorando l’equilibrio e la coordinazione;

sviluppa la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Ogni volta che il bambino sale un po’ più in alto o riesce a completare il percorso, si sentirà felice e soddisfatto. Il gioco è fondamentale per lo sviluppo sano e naturale dei più piccoli.

L’arco è un giocattolo versatile. La sua bellezza sta nella semplicità e nella capacità di stimolare l’immaginazione dei bambini, a cui basta poco per scalare una “montagna” o nascondersi in una “grotta segreta”.

