Contenitori per latte materno, i consigli per conservare e congelare correttamente

Come conservare il latte materno in modo corretto e quali i contenitori più adatti a tale scopo? Una mini guida per i neogenitori utile, pratica e comoda da conoscere.

In commercio esistono diverse tipologie di contenitori o sacchetti per conservare il latte materno. Scopriamone i modelli migliori disponibili online e come scegliere quello più adatto.

Come conservare il latte materno?

Può capitare che quando si allatta al seno, per diverse ragioni, la mamma si debba assentare per qualche ora per necessità o perché è tronata al lavoro. Come fare con il neonato che reclama il latte? La soluzione è conservare il latte materno una volta estratto con il tiralatte, in appositi contenitori o semplicemente nei biberon da riporre in frigorifero o congelare.

L’estrazione del latte può diventare anche una routine quotidiana quando la mamma riprende a lavorare dopo la maternità oppure è impossibilitata per ragioni di salute a proseguire l’allattamento. Nella pratica, come conservare il latte materno?

Come suggerito da La leache league Italia, la conservazione del latte materno per un bambino sano, nato a termine deve seguire alcune indicazioni:

per il latte fresco il tempo ideale di conservazione a temperatura ambiente è di 4/6 ore ad una temperatura di 26 °C massimo;

il latte fresco conservato in frigo deve essere riposto nel ripiano più freddo a una temperatura di <4 °C e per un massimo di 4/8 giorni;

il latte fresco tenuto in congelatore (frigo a due porte) può essere conservato dai 3 ai 6 mesi a una temperatura di -18 °C;

il latte fresco tenuto nel congelatore (separato) ha un tempo di conservazione che va dai 6 ai 12 mesi a una temperatura di -20 °C;

mentre, il latte congelato e riposto nel frigo alla temperatura di <4 °C ha una conservazione di massimo 24 ore.

Inoltre, se il latte viene scongelato e conservato a temperatura ambiente deve essere usato entro le 8 ore, altrimenti va gettato via o conservato direttamente in frigorifero per massimo 24 ore, entro le quali va consumato.

Come suggerito dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’igiene è fondamentale prima di usare il tiralatte, quindi lavarsi le mani con acqua e sapone e igienizzare gli attrezzi prima e dopo averli usati è indispensabile per la salute del bebè.

Se l’acqua e il sapone non sono disponibili, il consiglio è utilizzare un disinfettante per le mani che contenga almeno il 60% di alcol.

In ultimo, non conservare mai il latte materno in fodere per biberon usa e getta o sacchetti di plastica che non siano destinati alla conservazione del latte materno, così come è meglio evitare le bottiglie con il simbolo di riciclaggio numero 7, che indica che il contenitore può essere fatto di plastica contenente BPA.

Contenitori per latte materno: tipologie e caratteristiche

Il latte materno può essere conservato in diversi tipi di contenitori:

plastica dura con chiusura ermetica ideali per il trasporto; vetro con coperchio rinforzato a chiusura ermetica perfetti per garantire la conservazione del latte; sacche di plastica, simili ai sacchetti per il freezer, pensati per conservare il latte non oltre le 72 ore. Disponibili nelle farmacie, nelle sanitarie e nei negozi specializzati per la prima infanzia; contenitori compatibili con il tiralatte: sono dei recipienti che si avvitano direttamente al dispositivo, molto comodi poiché non vi è la necessità di effettuare il travaso del latte una volta tirato.

Come scegliere il contenitore per latte materno più adatto

Una delle cose da valutare nella scelta del contenitore più adatto è l’uso che se ne fa durante la giornata. In base all’esigenza alimentare del neonato si sceglierà la capienza ideale dei contenitori.

La capienza dipenderà dalla quantità del latte che il bambino dovrà prendere. Se, per esempio, ne servirà solo una piccola quantità in caso di emergenze, è sufficiente utilizzare contenitori da 50 ml. In caso di assenze prolungate durante il giorno della mamma, magari a causa del rientro a lavoro, è consigliabile utilizzare recipienti da 100 ml o da 200 ml.

Contenitori per latte materno: i migliori da acquistare online

Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori contenitori per il latte materno da acquistare direttamente online.

Philips Avent Contenitori per Latte Materno, 180 ML Pratici, igienici e sicuri, il prodotto migliore per la conservazione del latte materno: i contenitori Philips Avent sono tra i prodotti dedicati alla prima infanzia più amati dai genitori. 13 € su Amazon 15 € risparmi 2 € Pro 10 Contenitori in vetro con coperchio ermetico da 180 ml

Coperchio a prova di perdite, ottimo per conservazione e trasporto

Vasetti contrassegnabili per registrare facilmente la data e il contenuto

Si possono usare in frigorifero, congelatore e nel microonde

Facilmente lavabili a mano e in lavastoviglie

Compatibili con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent Contro Nessuno

Medela, Sacche per la Conservazione del Latte Materno, 180 ML Ideali per la conservazione del latte materno, ottimi anche per il trasporto fuori casa: le sacche per il latte materno Medela rappresentano una garanzia per l'igiene e la salute del neonato. 16 € su Amazon Pro 50 pezzi da 180 ml

Doppia chiusura ermetica e materiale a doppio strato

Grazie alle cuciture sigillate a caldo non si rompono

Salva spazio, perfette fuori casa

Ottimi in frigorifero e congelatore

Borsa per il trasporto inclusa Contro Nessuno

Sacche Contenitori per Latte Materno - Momcozy I sacchetti per la conservazione del latte materno Momcozy in 100 pezzi facilitano e rendono conveniente il trasporto, la conservazione e il congelamento del latte. 20 € su Amazon Pro 100 pezzi da 200 ml

Privi di BPA

I sacchetti sono pre-sterilizzati

Progettati con doppia cerniera per una chiusura ermetica

A tenuta stagna

Etichetta su ogni contenitore

Ideali per congelatore e frigorifero Contro Nessuno

Suavinex - Vasetti per la conservazione del latte materno Per preservare la qualità del latte materno ma anche per il congelamento e la massima tenuta in frigorifero, i vasetti Suavinex con tappo ermetico rappresentano la soluzione ideale per le mamme. 12 € su Amazon Pro 10 contenitori da 200 ml circa

Formato salva spazio

Ideali per frigorifero e congelatore

Lavabili in lavastoviglie e utilizzabili nel microonde

Tappo a vite ermetico antiperdita Contro Nessuno