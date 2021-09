Push present, tutto sul regalo alla futura mamma (ricevuto anche dalla Ferragni)

Ma qual è la vera storia del push present e quali sono i regali adatti da acquistare online? Scopriamolo attraverso alcune idee regalo appositamente pensate per omaggiare la mamma.

Cos’è il push present?

Nato negli States, il push present è diventato noto in Italia grazie dall’influencer Chiara Ferragni che ha chiesto e ricevuto questo tipo di regalo dal marito Fedez per la nascita della loro secondogenita Vittoria.

Il termine push (spinta) e present (regalo) non è altro che un dono che il futuro papà porge alla mamma alla vigilia della nascita del neonato e, a volte, anche durante la fase di travaglio o subito dopo il parto proprio per gratificare e ringraziare la neomamma per la nuova vita che sta mettendo al mondo.

Questa tradizione è molto usata in America dove, il push present è diffusissimo, soprattutto tra le star del cinema e della musica. È il caso, per esempio, di Kylie Jenner, che, alla nascita del suo bebè, ricevette un anello come dono dal marito Travis Scott.

Oppure Kim Kardashian che, sui social, aveva fatto presente che avrebbe gradito per la nascita del suo bebè un girocollo dal marito. Il dono non tardò ad arrivare dopo i nove mesi, e alla nascita del figlio Saint, mamma Kim fu avvistata in giro con una splendida collana. Così come la cantante pop Beyoncé con il suo anello di diamanti blu regalato dal marito in occasione della nascita della loro prima figlia.

Origine e storia del push present

L’origine del push present non è, come si potrebbe pensare, un’idea nata da pochi anni. Tutt’altro, la sua storia ha radici antichissime. Basti pensare che questo genere di regalo risale addirittura al 1700 quando, in occasione della nascita di un bambino, era consuetudine regalare un presente alla mamma per ricompensarla del “lavoro ben fatto”.

L’usanza, divenuta popolare negli Stati Uniti solo negli ultimi decenni, è nata nel Regno Unito e in India. Con l’avvento dei social e il passaparola, l’idea di fare un dono alla mamma si è propagata a macchia d’olio in molti paesi del mondo.

Parto 5 idee regalo originali per una neomamma Quando nasce un bambino, amici e parenti sono di solito ben lieti di festeggiare il nuovo arrivato (e la sua mamma) con un regalo più o meno impor...

Push present: cosa si regala?

Sul web spopolano molte idee su cosa regalare alla futura mamma in occasione della nascita del bebè. La scelta è molto variegata, in modo particolare e a seconda delle preferenze, dei desideri e delle possibilità economiche, il papà può scegliere tra diverse proposte.

Un gioiello. Il classico push present per eccellenza è rappresentato da un gioiello, che sia un anello, un bracciale, una collana o un paio di orecchini poco importa. Rimane, questo, il regalo più in voga dopo la nascita del bebè che le mamme preferiscono di più ricevere. Un servizio fotografico. Si tratta di un altro regalo molto in voga tra le coppie di futuri genitori. In questo caso, esistono anche fotografi specializzati ai quali rivolgersi per immortalare i momenti salienti del parto. Un pacchetto trattamenti. Regalo apprezzatissimo dalla neomamma da utilizzare anche in un secondo momento. Un buono per lo shopping. Una coccola aggiuntiva che la mamma apprezzerà molto è regalare un buono per un negozio di abiti o biancheria intima per lei o anche per il nascituro.

Push present: 5 idee regalo da acquistare online

