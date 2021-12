Proprio per tale motivo, per sfruttare al meglio la macchina fotografica bisogna valutare i diversi modelli in commercio e le caratteristiche, dato di ognuna è creata appositamente per soddisfare una particolare fascia di età.

Perché acquistare una macchina fotografica per bambini?

Per i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni l’utilizzo della macchina fotografica rappresenta un gioco stimolante e molto divertente. Inoltre, attraverso la fotografia i bimbi esplorano la realtà che li circonda e apprendono e scoprono la funzionalità di nuovi oggetti.

Tra i 6 e i 7 anni, invece, i bambini iniziano ad avere una manualità più elevata e maggiore controllo dell’oggetto. Inoltre, a questa età i bambini non solo giocano con la fotocamera, ma al tempo stesso imparano a usarla e a portarla con sé durante le prime gite scolastiche.

Macchina fotografica per bambini: le tipologie

Nella scelta della macchina fotografica migliore da acquistare bisogna valutare alcuni parametri che rendono l’oggetto ideale all’età del piccolo. Tra queste:

materiali resistenti anti-choc;

sistema di parental control;

facilità di utilizzo;

pulsanti grandi;

durata della batteria.

Tra le varie tipologie di macchine fotografiche presenti sul mercato una di quelle più indicate per i bambini tra i 3 e i 5 anni è rappresentata dalla Samoleus digital camera. Semplice da maneggiare, molto resistente e dai colori vivaci e attrattivi.

Per i bimbi più grandi, dai 6 ai 7 anni, i modelli più indicati sono quelli che accomunano insieme gioco e utilità della macchina stessa. Dunque, tra le tipologie da scegliere sicuramente una delle migliori è la Vtech KidiZoom Duo: leggera, resistente agli urti e con diverse funzioni anche divertenti come gli effetti simpatici e la funzione di autoscatto.

Infine, un regalo di Natale originale da poter usare per le prossime vacanze estive ma anche sulla neve è rappresentato dalla macchina fotografica subacquea. In questo caso la Dragon Touch di Kidicam potrebbe essere proprio il modello che fa al caso vostro.

Macchina fotografica per bambini: quali acquistare online

Perfetta come regalo in qualsiasi occasione, dal compleanno al Natale, la fotocamera per bambini è disponibile in vari modelli su Amazon con un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo. Ecco le migliori da acquistare per la fascia d’età 3-7 anni.

Samoleus Macchina Fotografica per Bambini, Mini Fotocamera Digitale Portatile Con la macchina fotografica i bambini possono divertirsi a scattare foto e sviluppare anche il loro cervello e la loro immaginazione, facendo amare loro le attività all'aperto. Compra su Amazon Pro 1 Lettore di Schede

1 Scheda Micro SD da 16 GB

Caricatore

Autoadesivi del Fumetto

Schermo IPS HD da 1,5 pollici

Risoluzione Foto: 2592x1944; 5.0 MP

Capacità massima di supporto: 32 GB

Funzione video: si possono registrare video per 160 minuti

Età bambini: dai 3 ai 10 anni Contro Nessuno

YunLone ToyZoom Macchina Fotografica per Bambini 24MP Ottima come regalo di Natale, compleanno o per le prime vacanze in famiglia, la macchina fotografica YunLone è ideale per i bimbi dai 3 ai 10 anni. 52 € su Amazon Pro Schermo: 2.4 pollici

Memoria foto: 300ps / GB

Scheda SD esterna: supporto massimo 32 GB

la fotocamera può essere collegata a un PC o laptop

Morbido rivestimento protettivo in silicone Design anti-caduta, resistente alle cadute accidentali

Età dai 3 ai 12 anni Contro Nessuno

Macchina Fotografica per Bambini, Ricaricabile USB Fotocamera Digitale Selfie La macchina fotografica per bambini digitale è pensata per essere attrattiva, dai colori vivaci stimola la fantasia e la creatività dei più piccoli. 39 € su Amazon Pro 1 cavo USB

1 scheda SD da 32 GB

Schermo: 2,4 pollici

Dotata di funzioni di registrazione video, riproduzione, autoscatto, acquisizione time-lapse e acquisizione continua

Disponibile in diversi colori e cornici intercambiabili

Età: + 3 Contro Nessuno

Kidizoom Duo 5.0, set fotocamera giocattolo per bambini Un regalo originale e divertente per bambini dai 3 ai 9 anni, la fotocamera VTech Kidizoom è perfetta per ogni occasione, compleanni, Natale e ricorrenze varie. 51 € su Amazon 53 € risparmi 2 € Pro Multilingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese e olandese

Include calcolatrice, possibilità di scattare foto panoramiche e presentazioni, creando una storia con foto e voce

Dieci funzioni incluse; foto, video, MP3, ritocco di foto, registrazione vocale, animazioni, musica, 6 giochi, autoritratti e animazioni

Due obiettivi; 5 megapixel nella fotocamera anteriore e 2 megapixel sul retro Contro Nessuno