Quando si parla di vaccino Covid-19 e bambini i dubbi e le incertezze affollano la mente dei genitori che spesso non si sentono sereni a riguardo, ecco che per dipanare ogni incertezza la Società Italiana di Pediatria (Sip) è scesa in campo rispondendo alle 8 domande più comuni sul Coronavirus e la vaccinazione dei più piccoli.

Scopriamo perché, secondo i pediatri e gli esperti, è fondamentale vaccinare il proprio bimbo dal Covid.

Vaccino Covid-19 ai bambini: le risposte alle 8 domande più comuni

Di seguito le risposte dei pediatri della Sip alle 8 domande più frequenti che i genitori hanno posto sul vaccino anti-Covid per i bambini under 12.

Gli specialisti della Sip evidenziano per tutti coloro che hanno ulteriori dubbi sulla vaccinazione Covid-19 l’importanza di consultare il proprio pediatra di riferimento.

1. Perché è importante vaccinare i bambini e adolescenti?

Anche i bambini senza patologie pregresse sono a rischio di ricovero e devono essere protetti con la vaccinazione. Lasciare una fascia di popolazione scoperta porta il rischio di nuove epidemie, con le conseguenze viste nei mesi di pandemia.

Non bisogna dimenticare che, oltre alle conseguenze dirette dell’infezione, ci sono anche gli effetti secondari dell’isolamento sociale. Per tali ragioni è fondamentale vaccinare i bambini della fascia d’età 5-11 anni contro il Covid.

2. È opportuno controllare se si hanno già gli anticorpi prima della vaccinazione?

Come già evidenziato dall’OMS, i test sierologici possono generare falsi positivi o falsi negativi, con gravi conseguenze che possono influenzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni. Dunque, il test sierologico pre-vaccino non è consigliato.

3. Bisogna assumere paracetamolo prima della vaccinazione?

L’assunzione di antinfiammatori o paracetamolo prima della vaccinazione Covid-19, per prevenire effetti avversi, potrebbe ridurre la risposta immune dell’organismo al vaccino. Paracetamolo o altri antinfiammatori non steroidei come l’iboprufene, possono essere invece assunti dopo la vaccinazione per gestire eventuali effetti collaterali.

4. Quale relazione c’è tra vaccino Covid-19 e miocardite?

Sono stati segnalati in alcuni Paesi, tra cui USA e Israele, nuovi casi di miocardite post vaccinazione Covid-19 negli adolescenti. In generale, è difficile stabilire un collegamento diretto con il vaccino anti-Covid ai bambini.

Tutti i casi di miocardite riportati sono stati comunque di modesta entità e si sono risolte con le specifiche cure mediche.

5. I bambini con allergia e asma possono vaccinarsi?

Tutti i bambini con asma allergico controllato e allergie (non ai componenti del vaccino) possono essere vaccinati. Chi ha avuto reazioni anafilattiche in passato deve rimanere in osservazione per 60 minuti.

Mentre, per i bambini che hanno allergie note ai componenti del vaccino è importante consultare un allergologo e fare il vaccino in un ambiente protetto. Anche per i bambini e i ragazzi affetti da celiachia non esistono controindicazioni al vaccino.

6. I bambini con malattie croniche devono vaccinarsi?

È importante offrire la vaccinazione anti-Covid a tutti i bambini, in modo particolare a coloro i quali hanno malattie croniche proprio per salvaguardare ancora di più la loro salute. È importante, in tal caso, contattare i medici specialisti curanti per una gestione personalizzata della vaccinazione.

7. La vaccinazione può causare infertilità?

I dati di letteratura scientifica, gli studi e l’assenza completa di basi teoriche credibili non confermano che si possa collegare il vaccino Covid a problemi di infertilità femminile e/o maschile.

8. Il vaccino può causare trombosi?

Non sono stati segnalati casi di aumento di trombosi o trombosi trombocitopenica associati alla vaccinazione con vaccini a mRNA. Quindi, la vaccinazione non è controindicata a chi ha avuto una trombosi o problemi di coagulazione. Allo stesso modo, non sono consigliati né esami pre-vaccinali né tantomeno terapie preventive con ASA o altri medicinali.