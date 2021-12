Un team di ricercatori della UC Davis School of Medicine ha scoperto che i probiotici in gravidanza migliorano i sintomi di nausea, vomito e costipazione.

I risultati, pubblicati sulla rivista Nutrients, riferiscono che sono circa l’85% le donne che durante il primo trimestre di gestazione vengono colpite da nausee e vomito avendo, di conseguenza, un impatto significativo sulla qualità della vita.

I probiotici aiutano a combattere nausea e vomito in gravidanza: lo studio

I probiotici supportano il “microbioma intestinale”, che si trova nel tratto gastrointestinale umano. Durante la gravidanza, gli ormoni aumentano modificando non solo il fisico ma anche il microbioma intestinale, che influisce sulle funzioni del sistema digestivo provocando i classici sintomi indesiderati come nausea e vomito.

Nello studio il team di scienziati ha valutato se un integrazione con un probiotico potrebbe essere utile per la funzione gastrointestinale durante la gravidanza e alleviare, di conseguenza, i disturbi percepiti dalle donne.

La ricerca scientifica è durata circa due settimane e ha visto la partecipazione di 32 donne in dolce attesa le quali hanno assunto 1 capsula di probiotici 2 volte al giorno per i primi 6 giorni intervallati con due giorni di pausa e concludendo con la ripetizione del ciclo per un’ultima volta e i due giorni di pausa finali, per un totale di 16 giorni di trattamento.

I probiotici assunti dalle future mamme contenevano principalmente Lactobacillus, ovvero batteri buoni.

I risultati: i probiotici riducono del 16% la nausea e del 33% il vomito

Dai risultati i ricercatori hanno evidenziato che l’assunzione del probiotico ha ridotto di molto la nausea e il vomito nelle partecipanti alla ricerca.

Le ore di nausea percepite sono state ridotte del 16% .

percepite sono state ridotte del . Il numero di volte in cui le donne hanno avuto momenti di vomito è stato ridotto del 33%.

Inoltre, i probiotici hanno migliorato notevolmente i sintomi legati alla qualità della vita, come:

affaticamento; inappetenza; miglioramento delle normali attività sociali; stitichezza.

Un’ulteriore scoperta è stata che i livelli di vitamina E sono aumentati dopo l’assunzione di probiotici. In conclusione, la Dott.ssa Yu-Jui Yvonne Wan, ricercatrice e autrice dello studio, ha specificato: