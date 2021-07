Vestibilità e praticità dopo il bagnetto con il poncho mare neonato

Pratico, comodo e versatile, il poncho mare per il neonato è un accessorio molto apprezzato dai genitori in vacanza, ideale dopo il bagno non solo al mare ma anche in piscina. I migliori 6 prodotti da scegliere.

In commercio ne esistono di diverse tipologie e materiali, dalle fantasie più simpatiche ai classici con personaggi della Disney, multicolori o dalle tonalità pastello. Scopriamo i migliori da poter acquistare online e quale scegliere per il miglior comfort del bebè.

Poncho mare neonato: a cosa serve?

Il poncho è l’asciugamano (o telo da mare) per neonati e bambini dotato di un cappuccio per asciugare i capelli. Si indossa proprio come un poncho e la sua caratteristica principale è quella di rimanere ben saldo sul corpo del bebè senza scivolare via.

Usato principalmente al mare dopo il bagnetto, questo indumento dedicato alla prima infanzia è molto utile per riparare dal vento il neonato e tenerlo così al caldo. Ma non solo in spiaggia, il poncho può essere utilizzato anche in altri contesti come la piscina o dopo il bagnetto a casa al posto del classico accappatoio.

Poncho mare neonato: pro e contro

Per ciò che riguarda il poncho per il mare adatto al neonato, non vi sono particolari pro e contro. Nello specifico, usare il poncho comporta dei vantaggi quali:

comfort e benessere : indossando il poncho mare il bebè sarà sicuramente avvolto in una sensazione di benessere dovuta alla qualità dei materiali con cui il poncho è realizzato;

: indossando il poncho mare il bebè sarà sicuramente avvolto in una sensazione di benessere dovuta alla qualità dei materiali con cui il poncho è realizzato; ripara da vento e correnti d’aria : il poncho mare ha tra i vantaggi quello di riparare il corpo del bebè, dopo il bagno, dal vento. Il cappuccio risulta molto utile a ricoprire le testa del piccolo ed evitare così che il bebè possa raffreddarsi;

: il poncho mare ha tra i vantaggi quello di riparare il corpo del bebè, dopo il bagno, dal vento. Il cappuccio risulta molto utile a ricoprire le testa del piccolo ed evitare così che il bebè possa raffreddarsi; praticità e libertà di movimento : uno dei vantaggi legati all’utilizzo del poncho in spiaggia è la sua vestibilità nonché praticità nell’indossarlo. Il poncho risulta essere comodo e permette al neonato maggiore libertà di movimento;

: uno dei vantaggi legati all’utilizzo del poncho in spiaggia è la sua vestibilità nonché praticità nell’indossarlo. Il poncho risulta essere comodo e permette al neonato maggiore libertà di movimento; aderenza al corpo : realizzato appositamente per rimanere saldo sul corpo del bebè, il poncho risulta così essere pratico anche quando il neonato inizia a gattonare o a fare i suoi primi passi;

: realizzato appositamente per rimanere saldo sul corpo del bebè, il poncho risulta così essere pratico anche quando il neonato inizia a gattonare o a fare i suoi primi passi; uno degli svantaggi legati al poncho, invece, riguarda la sua asciugatura al sole . A seconda del tessuto con cui è realizzato, i tempi possono variare. Per cui, un poncho in spugna pesante comporterà maggiore tempo d’attesa rispetto ad un telo in microfibra.

legati al poncho, invece, riguarda la sua . A seconda del tessuto con cui è realizzato, i tempi possono variare. Per cui, un poncho in spugna pesante comporterà maggiore tempo d’attesa rispetto ad un telo in microfibra. il cappuccio, in alcuni modelli, può risultare poco pratico e stretto.

Poncho mare neonato: materiali e tipologie

Sul mercato è possibile trovare diversi tessuti con cui il poncho per neonato è realizzato. I più gettonati e acquistati dai genitori sono quelli in cotone biologico 100% , delicati sulla pelle del bebè. Tra gli altri materiali, si può optare anche per:

la spugna : è il materiale per eccellenza quando si pensa all’asciugamano o telo da mare. La spugna ha un elevato potere assorbente, regala quella sensazione di calore immediato dopo il bagno. L’unico lato negativo di un poncho in spugna è il volume che potrebbe occupare in borsa. Essendo voluminoso occupa tanto spazio. Inoltre, la spugna impiega più tempo per asciugarsi rispetto ad altri materiali.;

: è il materiale per eccellenza quando si pensa all’asciugamano o telo da mare. La spugna ha un elevato potere assorbente, regala quella sensazione di calore immediato dopo il bagno. L’unico lato negativo di un poncho in spugna è il volume che potrebbe occupare in borsa. Essendo voluminoso occupa tanto spazio. Inoltre, la spugna impiega più tempo per asciugarsi rispetto ad altri materiali.; la microfibra: questo tessuto è, a differenza del precedente, molto sottile, morbido, flessibile, è perfetto sia per il mare la piscina e l’igiene quotidiana del bebè. È l’ideale quando si viaggia perché una volta piegato occupa poco spazio in valigia e si asciuga molto rapidamente al sole.

I migliori poncho mare neonato da acquistare online

APERIL - Poncho per Spiaggia Neonato - Bambino in Microfibra Compatto e simpatico, il poncho mare per neonato e bambino è l'asciugamano più utilizzato dai genitori in spiaggia, disponibile in diversi colori e stampe. Pro Materiale: microfibra

Con ampio cappuccio

Disponibile in diverse taglie e stampe

Si asciuga rapidamente al sole

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

Gagacity Unisex - Poncho da Bagno con Cappuccio Un prodotto che non può mancare al mare, adatto dopo il bagnetto, ripara il neonato dal vento e dalla salsedine: il poncho da spiaggia Gagacity è in morbido cotone. Pro Materiale: morbido cotone 100%

Con bottone, facile da regolare

Cappuccio ampio

Età: 0-24 mesi, disponibile fino a 6 anni

Versatile, può essere usato come accappatoio e asciugamano/copertina per neonato/bambino

Asciugatura rapida

Lavabile in lavatrice

Disponibile in altri colori e stampe, unisex Contro Nessuno

Lässig - Poncho per il mare in Mussola - Neonato Realizzato con uno dei materiali più leggeri e morbidi, il poncho in mussola di cotone è l'ideale per i primi bagnetti al mare del bebè. Pro Materiale: 100% cotone traspirante, mussola

Il cappuccio integrato protegge la zona sensibile della testa e del collo

Grazie al materiale resistente, può essere lavato a 40c e diventa ancora più morbido ad ogni ciclo di lavaggio

Disponibile dai 0 mesi ai 3 anni Contro Nessuno

Wetry - Poncho per Bambini con Cappuccio, in Microfibra (60x60cm) Il capo da indossare in spiaggia o in piscina dopo il bagno del neonato è sicuramente il poncho (mantella) in microfibra, dalla stampa originale e molto vivace, accompagna le vacanze della famiglia in allegria. Pro Materiale: microfibra e cotone

Con cappuccio

Lavabile in lavatrice a 40° C

Disponibile in diversi colori e stampe

Dimensioni: 60x 60cm

Contro Nessuno

Chicco - Poncho/accappatoio da Mare per Neonato in Spugna Semplice ed elegante, il poncho firmato Chicco è un ottimo accessorio da regalare prima delle vacanze al mare, ideale per tenere il bebè al riparo dalle correnti d'aria dopo il bagnetto. Pro Materiale: spugna, cotone 100%

Colori tenui

Con cappuccio ampio

Lavabile in lavatrice ad alte temperature Contro Nessuno