Nelle fasi iniziali, però, i bambini devono essere aiutati a muoversi, dalle mani di mamma o papà, dai cosiddetti camminatori oppure dal girello, un tempo ritenuto la soluzione ideale e più sicura per far imparare i bambini a camminare e oggi letteralmente demonizzato da tanti pediatri e genitori.

Ma sarà proprio tutto vero quel che si dice attorno al girello? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il girello fa male ai bambini?

Come detto, fino a qualche anno l’uso del girello era assolutamente comune, ma i pediatri, negli ultimi anni, sembrano dare indicazioni avverse al suo utilizzo; per quale motivo?

Una delle opinioni più diffuse dal mondo medico, tale da portare ad alcuni estremi, come nel caso del ministero della Salute canadese che ne ha probito del tutto la vendita, è che il girello non aiuti i bambini a imparare a camminare.

Secondo il CMR, centro di riabilitazione per l’età evolutiva, il girello porterebbe a un ritardo delle capacità motorie corrette, perché, dentro al girello, il bambino è costretto ad assumere una posizione innaturale, sfruttando i muscoli dei glutei per muoversi anziché quelli delle cosce, e venendo indotto a camminare in punta di piedi, senza poggiare la pianta.

Con il girello, inoltre, un bambino non impara che il corpo occupa uno spazio ben definito, ma anche a cadere, cosa che è invece ritenuta fondamentale dalla gran parte dei fisioterapisti pediatrici. Secondo i pareri medici il girello potrebbe ritardare anche l’apprendimento di equilibrio e coordinazione.

I pro e i contro del girello per i bambini

Nonostante i pareri critici di gran parte del mondo medico, il girello continua a essere un accessorio molto amato dai genitori, per una serie di ragioni.

Il girello può consentire ai bambini di esplorare l’ambiente circostante in modo autonomo, migliorando la loro capacità di movimento e coordinazione.

Molti bambini trovano il girello divertente e stimolante. Può essere una fonte di intrattenimento e gioia per loro.

L'uso moderato del girello può contribuire allo sviluppo dei muscoli delle gambe e della schiena del bambino, preparandoli per il cammino.

Alcuni genitori apprezzano il fatto che il girello può aiutare i loro bambini a sentirsi più indipendenti, consentendo loro di muoversi senza essere completamente dipendenti da un adulto.

Tuttavia, ci sono anche degli aspetti negativi che non si possono ignorare:

Il girello può aumentare il rischio di incidenti domestici, come cadute dalle scale o urti contro oggetti. Se non viene utilizzato correttamente o sotto supervisione, potrebbe causare lesioni.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, alcuni esperti ritengono che l'uso eccessivo del girello possa ritardare il naturale sviluppo del cammino del bambino, poiché non incoraggia il bambino a imparare a camminare da solo.

I girelli possono essere pericolosi se non sono stabili o se sono utilizzati in prossimità di scale, piscine o altri pericoli domestici.

Alcuni sostengono che l'uso prolungato del girello potrebbe limitare lo sviluppo motorio del bambino, in quanto non incoraggia il bambino a esplorare il mondo in modi diversi dal semplice spostamento in avanti.

Da quando può essere utilizzato?

Qualora decidiate di acquistare un girello per i vostri bambini, è importante anche sapere qual è il momento migliore per iniziare a usarlo. Cosa fondamentale è che il bimbo sappia stare seduto autonomamente, cosa che generalmente avviene tra i 6 e gli 8 mesi di età; benché i pediatri stabiliscano delle tappe generiche, ogni bimbo ha comunque i propri tempi, e devono essere rispettati quelli in primis prima di poterlo mettere in un girello.

Verso i 10 mesi di età si ritiene che il bambino sia in grado di stare in piedi, ma, come detto, ogni bambino è a sé e ogni famiglia deve conoscere la propria situazione.

