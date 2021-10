Gel per la dentizione del neonato, un sollievo per i primi dentini del bebè

Il gel gengivale per la dentizione è un prodotto lenitivo usato per il trattamento doloroso legato alla nascita dei dentini nella prima infanzia. Alcuni prodotti fungono da anestetici locali che, se somministrati per lunghi periodi, possono causare fenomeni di sensibilizzazione (allergie) ed effetti indesiderati. Infatti, come specificato dall’American Academy of Pedriatics e la Food and Drug Administration (FDA):

I genitori non dovrebbero usare gel medicati per trattare il dolore della dentizione nei bambini piccoli perché l’ingrediente lidocaina utilizzato in alcuni prodotti può essere dannoso.

Ma la ricerca ha fatto passi avanti e ormai i gel dedicati alla dentizione per neonati sono realizzati con prodotti naturali, senza zucchero, alcool né anestetici locali. Scopriamo quali sono i benefici di questi prodotti e come scegliere i migliori in commercio.

Gel dentizione neonato: i benefici

Il gel per la dentizione viene usato sui neonati per alleviare i disturbi legati alla nascita dei primi dentini. Il suo uso è indicato dai primi 4 mesi di vita del bebè fino ai 6 mesi. Uno dei benefici che apporta al neonato è una notevole e immediata sensazione di sollievo alle gengive infiammate e arrossate.

Inoltre, l’uso del gel:

garantisce una corretta igiene orale fin dalla nascita;

abbinato al massaggio gengivale, tranquillizza il bambino;

provoca una minore irritabilità nel neonato e conseguente qualità del sonno migliore;

alleviando il dolore gengivale fa sì che il bimbo abbia più appetito.

Come scegliere il gel per la dentizione del neonato

In commercio esistono diversi prodotti dedicati al benessere dentale dei neonati. I migliori gel per dentizione da scegliere per il bambino sono quelli che nell’INCI non presentano alcool, zucchero, lidocaina o benzocaina.

I pediatri consigliano di optare sempre per prodotti che presentano ingredienti naturali come:

calendula : disinfiammante e lenitivo;

: disinfiammante e lenitivo; acido ialuronico : per risanare le gengive del neonato;

: per risanare le gengive del neonato; estratti di camomilla : svolge un’azione antibatterica e igienizzante in tutto il cavo orale;

: svolge un’azione antibatterica e igienizzante in tutto il cavo orale; propopli e malva: garantiscono un’immediata sensazione di fresco e sollievo dall’infiammazione.

Inoltre, è consigliato acquistare un gel dentale comprensivo di applicatore (ditale), utile per massaggiare le gengive durante l’uso del prodotto.

Infine, è meglio optare per un prodotto privo di odore e sapore e di usare, per alleviare il fastidio dentale dei bambini, anche i classici massaggiagengive rinfrescanti (ghiaccioli dentali) – ovvero piccoli giochini in silicone atossici che, una volta raffreddati in frigorifero o nel freezer, possono essere morsi dal piccolo per un sollievo immediato dal dolore gengivale.

Gel dentizione: i migliori prodotti

Alovex Dentizione Gel - 10 ml Per alleviare i disturbi legati alla nascita dei primi dentini, Alovex Dentizione Gel è il prodotto indicato e più usato dai genitori per i propri bambini. 8 € su Amazon 11 € risparmi 3 € Pro Usare preferibilmente dopo i pasti e prima del sonno

Massaggiare delicatamente la gengiva utilizzando il morbido applicatore

Formato 10ml

Sollievo immediato dal dolore gengivale Contro Nessuno

Chicco Kit Gel Gengivale e Ditale, 4M+ Sollievo immediato e cura del cavo orale per i neonati sin dai primi mesi con il kit Chicco - Gel gengivale, comprensivo di ditale per il massaggio delicato delle gengive. 9 € su Amazon 10 € risparmi 1 € Pro Dai 4 mesi di vita

Kit: gel gengivale e ditale in silicone

Pulisce bocca e gengive rispettando il tessuto gengivale sensibile

Azione antibatterico dello xilitolo

Effetto lenitivo della camomilla Contro Nessuno