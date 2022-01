Fontanelle neonato: cosa sono, quando si chiudono e come gestirle

I genitori sanno che si tratta di una realtà normale, ma allo stesso tempo sono spesso timorosi per la salute del proprio bambini, temendo di non gestirle correttamente.

Per rispondere ai tanti dubbi, ma anche a una serie di curiosità intorno a questa particolare (e temporanea) conformazione del cranio dei neonati, abbiamo intervistato la Dottoressa Pilar Nannini, specialista in pediatria, che ci ha permesso di definire meglio tutto quello che riguarda le famose fontanelle del neonato.

Dottoressa Nannini, una prima domanda: cosa sono le cosiddette fontanelle del neonato?

È importante fin da subito precisare che il cervello non è direttamente a contatto con le fontanelle, in quanto è protetto sia dal liquor, il liquido cerebrospinale, che da diversi strati di membrane.

Questo è utile anche per rispondere ai timori dei genitori di toccare questa parte del corpo o lavarla. Con la dovuta delicatezza (sempre necessaria nel trattare un neonato) è possibile assicurare sin dalle prime settimane l’igiene del neonato anche tramite il bagnetto.

Parliamo di fontanelle al plurale, quindi sono più di una; quante sono precisamente e in quale parte della testa si formano?

La fontanella più comune è quella detta bregmatica, che si trova sulla parte superiore della fronte, mentre delle altre cinque quattro sono molto piccole e spesso quasi invisibili e appena percepibili al tatto.

Perché si formano le fontanelle? Qual è il loro scopo?

Possiamo quindi dire che la presenza delle fontanelle è del tutto normale e, anzi, indispensabile sia a consentire un agevole discesa nel canale del parto (con il cranio che ha una flessibilità tale da non ostacolare questo passaggio) che a permettere la crescita del cervello all’interno di una scatola cranica che deve svilupparsi anche in struttura e dimensioni.

Dottoressa Nannini, una delle principali preoccupazioni dei genitori è quella relativa al quando le fontanelle del neonato si chiudono. Cosa possiamo dire in tal senso?

Le fontanelle si chiudono quando al loro posto, quindi al posto del tessuto fibroso, si forma del tessuto osseo duro e in questo caso lo spazio tra le ossa del cranio non viene più palpato. Questo processo è molto lento e può durare fino ai 18-24 mesi circa. In generale la fontanella posteriore è quella che si chiude prima, tra i due e i tre mesi di vita, e poi successivamente si chiudono le altre.

È utile anche ricordare come la chiusura delle fontanelle è un processo che varia da bambino a bambino e la preoccupazione su un eventuale ritardo nella chiusura va sempre valutato in quadro generale.

Dottoressa Nannini, perché parliamo di fontanelle? E quando è normale che questo tessuto “si muova”?

Il termine fontanella significa che lo spazio tra le ossa si comporta spesso come, appunto, una fontanella, in quanto può risultare pulsante (si alza e si abbassa) e questo dipende dal flusso sanguigno che passa al di sotto di questo tessuto.

Non tutte le fontanelle del neonato sono uguali, ma perché alcune possono risultare infossate (al di sotto delle ossa circostanti) e in questi casi è necessario preoccuparsi?

Nel caso di fontanelle infossate se il bambino non ha segni di disidratazione, mangia regolarmente, è vivace e attivo e complessivamente sta bene, potrebbe trattarsi di un riscontro casuale. Se invece c’è chiaramente una fontanella che viene palpata sotto il ciglio osseo può essere un segnale d’allarme se è accompagnato da segni critici, soprattutto la disidratazione.

Un bambino è affetto da vomito, diarrea, con febbre, che non si alimenta bene o è poco vivace, la fontanella infossata è un segnale di disidratazione per il quale bisogna tempestivamente contattare il pediatra. Viceversa una fontanella sollevata, o bombata, deve essere sempre contestualizzata.

Se il bambino non ha alcun problema oggettivo una fontanella sollevata soprattutto quando il bambino è in posizione sdraiata, non deve preoccupare.

Discorso diverso, invece, quando la fontanella è molto sporgente, è tesa, è palpabile anche quando il bambino è in posizione eretta o il bimbo presenta segnali di sofferenza; in questi casi potrebbe esserci un problema potenzialmente anche grave, in quanto potrebbe essere il segno di una malattia neurologica come meningiti o encefaliti. In caso di dubbi, ma anche in caso di difficoltà ad alimentarsi o disidratazione, è fondamentale rivolgersi al pediatra o al pronto soccorso per monitorare la situazione ed escludere ogni criticità.