L'avena in polvere è un ottimo aiuto per il bagnetto del neonato, per rilassarlo ma anche per curare e proteggere la sua pelle delicata.

Scegliere i prodotti adatti alla pelle sensibile dei bambini è importantissimo, ma un ottimo aiuto è rappresentato anche dall’avena in polvere, da usare al posto dei classici detergenti e utile sotto molti punti di vista, soprattutto considerando proprio il tipo di pelle delicatissima dei bimbi così piccoli.

I benefici dell’avena in polvere nel bagnetto del neonato

L’avena in polvere può essere utilizzata nel bagnetto del neonato al posto dei classici saponi e detergenti, preparando una sorta di latte d’avena da aggiungere all’acqua del bagnetto oppure mettendolo in una borsa di tessuto permeabile per poi immergerlo direttamente nell’acqua.

Il suo utilizzo può offrire diversi benefici quando viene utilizzata nel bagnetto del neonato, ad esempio, contenendo sostanze naturali, può aiutare a idratare la pelle delicata del neonato, risultando particolarmente benefica per i bambini che hanno la pelle secca o sensibile. L’avena ha inoltre proprietà lenitive e anti-infiammatorie che possono aiutare a ridurre l’irritazione della pelle, un aspetto utile soprattutto per quei neonati che hanno piccoli arrossamenti o irritazioni cutanee.

Gli effetti lenitivi dell’avena possono contribuire a ridurre il prurito sulla pelle del neonato; questo è particolarmente importante in caso di eruzioni cutanee o condizioni dermatologiche leggere. In alcuni casi, i medici possono consigliare l’utilizzo di avena nei bagnetti per neonati con condizioni specifiche come dermatite atopica o eczema. L’avena può contribuire a migliorare la condizione della pelle in questi casi.

Infine, l’acqua con avena può avere un effetto rilassante sui neonati, favorendo un ambiente tranquillo che può aiutare a preparare il bambino per il sonno. L’avena ha infatti proprietà calmanti che possono contribuire a creare un ulteriore momento di relax durante il bagnetto.

Come fare un bagnetto al neonato con l’avena in polvere

Per preparare un bagnetto con avena in polvere in primo luogo è fondamentale scegliere l’avena adatta, assicurandosi di utilizzarne una senza additivi o profumi, preferibilmente avena colloidale, che è finemente macinata e si disperde facilmente nell’acqua del bagnetto.

Dopodiché si versa una quantità appropriata di avena in una borsa di tessuto permeabile o in una mussola, legandola saldamente in modo che l’avena non si disperda nell’acqua ma possa ancora rilasciare i suoi benefici.

Dopo aver riempito la vasca del neonato – con la temperatura a 37° come consigliato – si immerge la bustina di avena nell’acqua, lasciandola in ammollo per alcuni minuti, schiacciandola di tanto in tanto per favorire il rilascio delle sostanze benefiche.

Delicatamente, si posiziona il neonato nell’acqua con la borsa di avena, ricordando che il bagnetto deve durare generalmente non più di 10-15 minuti. Durante il bagnetto si può interagire dolcemente con il neonato usando la borsa di avena come uno strumento per strofinare delicatamente sulla pelle, prima di procedere al risciacquo e ad asciugare il piccolino, rimuovendo delicatamente eventuali residui di avena.

