Allenamenti per il secondo trimestre di gravidanza

Se la gravidanza è fisiologica e il ginecologo ha dato il via libera allo svolgimento dell’attività fisica, anche nel secondo trimestre potrete proseguire con i vostri allenamenti, fermo restando che, crescendo il pancione – e in questo periodo potreste vederlo letteralmente esplodere! – gli esercizi da eseguire variano e diventano via via meno impegnativi e più “morbidi”.

Nelle settimane che vanno dalla 14a alla 27a – il secondo trimestre, appunto – sono quindi da prediligere gli esercizi a corpo libero, in modo da poter mantenere attivo il tono muscolare di glutei, gambe, addominali e braccia. A questi si può abbinare una leggera attività cardio, come il nuoto o la passeggiata all’aria aperta.

L’allenamento può migliorare la circolazione e la respirazione, quindi di conseguenza anche l’apporto di ossigeno al bambino, e aiuta a prevenire patologie tipiche della gestazione, come il diabete.

Le mamme dovrebbero allenarsi preferibilmente a casa, evitando ambienti affollati e potenzialmente ricettacolo di virus come le palestre, oppure all’aria aperta, se la gravidanza va avanti nel corso della bella stagione.

Allenandovi costantemente potrete tenere attivo il metabolismo e il tono muscolare, ricordando tuttavia che tornare al peso forma precedente al parto non è una gara né un obbligo, e che ognuna ha i propri tempi e il proprio fisico.

In questa serie di video la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi pensati per scopi e gruppi muscolari diversi, che coinvolgono però tutto il corpo.