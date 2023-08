Allenamento braccia e spalle in gravidanza secondo trimestre - 2

Vi proponiamo alcuni semplici esercizi per braccia e spalle ideali per il secondo e terzo trimestre di gravidanza.

Continuano gli allenamenti per la parte superiore del corpo, ancora una volta suggeriti dalla fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio, che in questo video della durata di 14 minuti ci farà vedere alcuni semplici esercizi per tenere tonificate braccia e spalle durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza.

Per questo allenamento vi serviranno un tappetino per esercizi, pesetti da 3 kg o meno, a seconda del vostro grado di allenamento, e una sedia o uno sgabello.

È ovviamente di fondamentale importanza avere l’ok del proprio ginecologo prima di svolgere qualunque tipo di attività fisica e, comunque, fermarsi qualora si dovessero avvertire malesseri o eccessiva stanchezza; occorre inoltre monitorare sempre la propria frequenza cardiaca, in modo che non superi il 70% della propria frequenza cardiaca massima. Per calcolarla è sufficiente togliere a 220 la propria età e poi moltiplicare per 0,7.

Gli esercizi proposti sono da svolgere in piedi e sedute, e come detto coinvolgono i gruppi muscolari superiori, in particolar modo braccia e spalle.