Allenamento braccia e spalle in gravidanza secondo trimestre - 1

Scopriamo alcuni semplici esercizi per tonificare la parte superiore del corpo, in particolare braccia e spalle, durante il secondo trimestre.

Anche nel secondo trimestre di gravidanza possiamo proseguire, purché il nostro medico ci dia il via libero, con alcuni semplici esercizi per tenere il allenamento il nostro corpo; in questo video la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci spiegherà un workout davvero molto semplice per tenere tonificata la parte superiore del corpo, in particolare braccia e spalle.

Per eseguire gli esercizi vi saranno sufficienti un tappetino per allenamento e pesetti da 3 kg o meno, a seconda del vostro grado di allenamento.

News Gravidanza Sì, è possibile fare esercizio fisico durante la gravidanza Nuoto, yoga e pilates sono tutte ottime opzioni. Karate, taekwondo, kickboxing, sci, così come tutte quelle attività in cui si potrebbero rischia...

Come detto, è fondamentale ascoltare il parere del proprio ginecologo prima di svolgere qualunque tipo di esercizio, ma anche laddove la gravidanza fosse fisiologica e quindi si possa procedere al workout, è importante ricordarsi alcune cose: in primis, fermarsi se si avvertono eccessivo affaticamento o malesseri di qualunque tipo; in secondo luogo, occorre mantenere la propria frequenza cardiaca costante e arrestare l’allenamento se supera il 70% della frequenza cardiaca massima, da calcolare così: 220 – la propria età, moltiplicato per 0,7.

In questo allenamento lo scopo principale è, come già accennato, tonificare la parte superiore del corpo, in particolare le braccia e le spalle; sono esercizi che richiedono di essere eseguiti in posizione supina, da seduta o in piedi.