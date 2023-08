Allenamento braccia e spalle in gravidanza, primo trimestre - 1

Allenamento braccia e spalle in gravidanza, primo trimestre - 2

Vediamo alcuni semplici esercizi per allenare al meglio braccia e spalle durante il primo trimestre di gravidanza.

Per quanto sia fondamentale allenare la schiena e le gambe in gravidanza, al fine di poter sostenere al meglio il pancione che cresce nel corso dei mesi, non dobbiamo dimenticare il resto del corpo durante la gestazione; ecco quindi alcuni esercizi di mobility e respirazione dedicati alla parte superiore del busto, ovvero a braccia e spalle.

Per eseguirli al meglio vi saranno sufficiente un tappetino per esercizi, pesetti da 3 kg (o più leggeri, a seconda del proprio livello di energia) e una bottiglia d’acqua per idratarsi.

Naturalmente, prima di allenarsi è importante consultare il proprio ginecologo, che può dare il via libera agli allenamenti sulla base dello stato di salute; fondamentale è anche ascoltare il proprio corpo durante l’attività fisica, cessando subito gli esercizi in caso di stanchezza eccessiva o malessere. È molto importante monitorare la propria frequenza cardiaca e fermarsi se supera il 70% della frequenza cardiaca massima, che è uguale a 220 – la tua età, moltiplicato per 0,7.

Nel video, della durata di 14 minuti, ci sono esercizi per spalle e braccia pensati per il primo trimestre di gravidanza, da eseguire in piedi, sedute e in posizione supina.