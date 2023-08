Allenamento total body in gravidanza primo trimestre - 2

L’allenamento total body è un workout completo anche quando si è in gravidanza, perché è in grado di allenare più gruppi muscolari contemporaneamente.

Come già visto nel precedente video, anche in questa seconda clip la fisioterapista e osteopata Giulia Di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi della durata di 14 minuti, per aiutarci a individuare alcuni dei movimenti che possiamo fare durante la gravidanza, fin dalle prime settimane.

Si tratta di esercizi che coinvolgono sia la parte superiore che quella inferiore del corpo, a partire da braccia, spalle, per poi passare a gambe e glutei, con lo scopo di preparare il corpo a sostenere il peso del pancione e dimigliorare la funzionalità della respirazione e dell’apparato cardiovascolare.

Sono esercizi da svolgere a casa, che non richiedono l’utilizzo di particolari attrezzi se non un tappetino su cui potersi sdraiare; vi servirà anche una bottiglia d’acqua per idratarvi dopo ogni esercizio.

La cosa importante, come sempre, è consultare il prioprio ginecologo prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività fisica in gravidanza, e di interrompere immediatamente qualora doveste avvertire dei malesseri, non essere in grado di superare il talk test (parlare durante l’allenamento) o se la vostra frequenza cardiaca massima supera il 70% – (220 – la vostra età ) x 0,7.