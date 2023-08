Allenamento total body in gravidanza primo trimestre - 1

Per affrontare al meglio la gravidanza l'allenamento total body è l'ideale, in grado di stimolare tutti i gruppi muscolari del corpo.

Il total body è un tipo di allenamento ideale anche in gravidanza perché, come suggerisce il nome, è in grado di allenare contemporaneamente diversi gruppi muscolari. L’importante, quando ci si trova in attesa, è consultare sempre il proprio ginecologo prima di allenarsi.

In questo video Giulia di Cioccio, fisioterapista e osteopata, mostrerà dei semplici esercizi per allenare tutto il corpo, partendo da rotazioni delle spalle a cui abbinare poi movimenti con le gambe, fino agli affondi e agli slanci delle gambe.

Per allenarsi in totale sicurezza è sufficiente un tappetino per allenamenti e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro; ovviamente, è fondamentale interrompere alle prime avvisaglie di malessere; mentre ci si allena si deve essere in grado di superare il talk test, ovvero parlare senza difficoltà.

La frequenza cardiaca non deve superare il 70%, da calcolare sottraendo a 220 la propria età, e moltiplicando poi per 0,7.

I benefici di un allenamento total body per il primo trimestre riguardano soprattutto la muscolatura, che viene rinforzata, e in questo modo è in grado di prepararsi al meglio per sostenere il peso del pancione; migliorano inoltre la funzionalità della respirazione e dell’apparato cardiovascolare.