Allenamento total body in gravidanza secondo trimestre - 1

Gli esercizi di total body, ovvero che coinvolgono tutti i gruppi muscolari, proseguono anche nel secondo trimestre, che va dalla 14a alla 27a settimana, ovviamente sempre previa autorizzazione del proprio ginecologo.

Per eseguire il workout proposto nel video occorrono solo un tappetino per esercizi e una bottiglia d’acqua per idratarsi all’inizio e alla fine dell’allenamento. È importante ricordare di interrompere immediatamente lo svolgimento degli esercizi qualora si avvertano malesseri, fastidi o eccessiva stanchezza. Si deve essere in grado di superare il talk test, ovvero di parlare mentre ci si allena, e la frequenza cardiaca non deve superare il 70% della frequenza cardiaca massima, che si ottiene con questa semplice operazione: (220 – la vostra età) x 0,7.

Alimentazione Quali cibi scegliere nel secondo trimestre di gravidanza Anche nel secondo trimestre di gravidanza un'alimentazione equilibrata, che includa cioè tutti i nutrienti nelle giuste proporzioni, può influire...

Nel workout la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi in piedi e a terra, che coinvolgono, come detto, tutti i principali gruppi muscolari del corpo. L’allenamento dura complessivamente 12 minuti e non richiede l’uso di attrezzi.

Obiettivo dell’allenamento è rinforzare la muscolatura così da prepararla a sostenere il peso del pancione, ma anche migliorare la funzionalità della respirazione e dell’apparato cardiovascolare.