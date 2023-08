Allenamento total body in gravidanza secondo trimestre - 2

In questo video di 16 minuti alcuni semplici esercizi di total body adatti a rinforzare la muscolatura per aiutare il corpo a sostenere il peso del pancione.

Proseguiamo con gli esercizi di total body, che come ogni altro allenamento devono essere eseguiti solo previa autorizzazione da parte del proprio ginecologo.

Per eseguire il workout proposto nel video, utile per il secondo trimestre, ovvero per le settimane che vanno dalla 14a alle 27a, occorrono un tappetino per esercizi e una bottiglia d’acqua per idratarsi all’inizio e alla fine dell’allenamento. È importante ricordare di interrompere immediatamente lo svolgimento degli esercizi qualora si avvertano malesseri, fastidi o eccessiva stanchezza.

Gravidanza Stanchezza in gravidanza: come cambia tra primo, secondo e terzo trimestre Essere stanche durante la gravidanza è normale, ma il senso di fiacca e debolezza cambia con il passare del tempo. Conosciamo le varie fasi e i pi...

Si deve essere in grado di superare il talk test, ovvero di parlare mentre ci si allena, e la frequenza cardiaca non deve superare il 70% della frequenza cardiaca massima, che si ottiene con questa semplice operazione: (220 – la vostra età) x 0,7.

In questo video tutorial, della durata di 16 minuti, la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi in piedi e a terra, che coinvolgono tutti i principali gruppi muscolari del corpo, senza l’uso di attrezzi specifici, utili per rinforzare la muscolatura in modo da prepararla a sostenere il peso del pancione, ma anche per migliorare la funzionalità della respirazione e dell’apparato cardiovascolare.