Stretching in gravidanza per il primo trimestre

Fare stretching in gravidanza aiuta la schiena, le gambe e i glutei a mantenere la giusta elasticità per supportare il peso del pancione.

Mantenere la giusta elasticità dei muscoli è molto importante anche in un momento particolare come la gravidanza, soprattutto perché la pressione della pancia rischia di far concentrare tutti i movimenti del resto del corpo lì, le gambe si fanno più pesanti, la schiena è affaticata e le spalle potrebbero tendere a inarcarsi.

Per questo, se il nostro medico dà l’ok, è consigliabile fare qualche semplice esercizio di stretching per schiena, gambe e glutei.

Per questi esercizi di stretching avremo bisogno di un tappetino e di una bottiglia d’acqua per idratarsi alla fine dell’allenamento; prima di svolgere qualsiasi esercizio è fondamentale chiedere un parere al proprio ginecologo. È inoltre importante interrompere immediatamente gli esercizi qualora si dovessero avvertire eccessive difficoltà, stanchezza o malessere. Per capire se stai lavorando senza fatica dovresti superare il talk test, ovvero essere in grado di parlare senza affanno.

Gravidanza I 15 disturbi più frequenti in gravidanza in ogni trimestre e come affrontarli Comuni e generalmente fisiologici, ecco una pratica guida ai principali disturbi che possono verificarsi durante tutto il periodo della gravidanza.

Fondamentale è anche monitorare la frequenza cardiaca, e fermarsi se si supera il 70% della frequenza cardiaca massima, ovvero 220 – la tua età, x 0,7.

Gli esercizi di stretching proposti nel video riguardano soprattutto i muscoli di schiena, gambe e glutei, adatti a prevenire dolori e contratture, e sono da eseguire prevalentemente a terra, grazie all’uso di un tappetino. A guidarci negli esercizi la personal trainer e istruttrice di pilates Katia Alessandrelli.