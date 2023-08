Stretching in gravidanza per il secondo trimestre

Continuare con alcuni semplici esercizi di stretching anche durante il secondo trimestre – laddove ovviamente la gravidanza sia fisiologica, e quindi con rischi bassissimi o nulli – è importante per evitare contratture muscolari.

In questo video tutorial di dieci minuti Giulia di Cioccio, fisioterapista e osteopata, mostra una sequenza di esercizi pensata appositamente per le donne tra la 14a e la 27a settimana.

Sono esercizi estremamente semplici e tesi ad allungare e mantenere elastica la muscolatura, ma visto che ogni corpo, e ogni gravidanza, sono a sé, è importante chiedere il via libera al proprio ginecologo prima di cominciare.

Per questi esercizi saranno sufficienti un tappetino per allenamento e una bottiglia d’acqua per idratarsi correttamente all’inizio e alla fine degli esercizi.

Come sempre, è necessario interrompere gli esercizi nel momento in cui ci si dovesse sentire particolarmente affaticate o avvertire qualche malessere. Ricordiamo che la frequenza cardiaca non deve superare il 70% della Fcmax (che si ottiene sottraendo a 220 la propria età, e poi moltiplicando per 0,7).

Gli esercizi proposti sono da eseguire in piedi e a terra, e come detto sono pensati appositamente per allungare la muscolatura di spalla, braccia, gambe, glutei, al fine di prevenire dolori e contratture.