Mobility e respirazione in gravidanza - 2

Proseguiamo con altri esercizi pensati per migliorare la respirazione, la mobilità articolare e l'elasticità del bacino in vista del parto.

Imparare a respirare correttamente in gravidanza, soprattutto con l’approssimarsi del parto, è decisamente molto importante. Per questo in questo video la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso alcuni semplici esercizi pensati proprio per imparare a respirare meglio e per aiutare la nostra mobilità.

Per eseguire questi esercizi ci serviranno solo un tappetino per allenamento, un mattoncino yoga per stare più comoda (ma vanno bene anche dei libri), e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro.

Prima di iniziare qualunque tipo di allenamento è come sempre fondamentale sentire il parere del proprio ginecologo e avere il via libera, e naturalmente occorre ascoltare il proprio corpo durante il workout. In caso di malessere o di eccessiva stanchezza si deve interrompere immediatamente. Mentre ci si allena si dovrebbe essere in grado di parlare senza affanno (talk test) e la nostra frequenza cardiaca non dovrebbe superare il 70% della frequenza cardiaca massima (da calcolare come 220 – la propria età, moltiplicato per 0,7).

In questo video della durata di 15 minuti gli esercizi proposti sono pensati per migliorare la mobilità articolare e la flessibilità nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza, con l’abbinamento di alcuni esercizi di respirazione. La sessione è da eseguire prevalentemente a terra, e aiuterà ad allungare la muscolatura e in particolare ad aumentare l’elasticità del bacino in preparazione al parto.