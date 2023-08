Allenamento glutei e mobilità articolare in gravidanza

Allenare la mobilità in gravidanza è molto importante per supportare il peso del pancione. Ecco alcuni semplici esercizi per riuscirci.

Allenare la parte inferiore del corpo durante la gravidanza è ovviamente importante, perché il bacino deve spostare il proprio asse per assecondare i cambiamenti della pancia e quindi il cambio del baricentro e il nuovo equilibrio. In questo video la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci aiuta con alcuni semplici esercizi pensati proprio per il bacino e i glutei.

Per eseguirli basteranno un tappetino per esercizi e una bottiglietta d’acqua per idratarsi durante il workout.

Dopo aver ottenuto il via libera dal proprio ginecologo si può passare all’allenamento, ricordandosi però alcune cose: in primo luogo di interrompere immediatamente in caso di malessere o eccessiva stanchezza. Per accertarsi del proprio stato di salute occorre poter superare il talk test, ovvero essere in grado di parlare durante l’allenamento.

Gravidanza Stanchezza in gravidanza: come cambia tra primo, secondo e terzo trimestre Essere stanche durante la gravidanza è normale, ma il senso di fiacca e debolezza cambia con il passare del tempo. Conosciamo le varie fasi e i pi...

Bisogna interrompere immediatamente anche nel caso in cui la nostra frequenza cardiaca superi il 70% della FCM, da calcolare sottraendo a 220 la propria età e poi moltiplicando per 0,7.

Questo video della durata di 14 minuti è pensato per migliorare la mobilità articolare e la flessibilità, ed è composto da esercizi da eseguire sia in piedi che a terra, che vi aiuteranno ad allenare la mobilità delle articolazioni, del bacino e della colonna vertebrale, e a tonificare e rassodare i glutei.