Regali di Natale per future mamme, 17 idee per trovare quello giusto

I migliori regali di Natale da scegliere per le future mamme: dalle collane personalizzate ai consigli di lettura passando per i cofanetti beauty. Tante idee originali per i regali da scambiarsi durante le feste natalizie.

Ma, se la scelta del dono richiede sempre un grande impegno, l’attenzione diventa massima nel caso in cui si sia alla ricerca di quello giusto per una una donna in gravidanza. E allora largo ai consigli con le idee originali e utili su cosa scegliere: dai libri sulla gravidanza e l’allattamento ai prodotti beauty per coccolare il pancione, sino ai capi di abbigliamento premaman. Ecco un’infinità di regali pensati per il benessere delle future mamme.

Regali di Natale per future mamme: libri e diari

Perché regalare un libro sulla gravidanza, l’allattamento o i primi mesi del bebè a una futura mamma? I motivi sono diversi, tra i primi sicuramente il tempo che la mamma ha nel concedersi una buona lettura prima dell’arrivo del bimbo.

In secondo luogo, non certo per grado di importanza, sapere a cosa si andrà incontro renderà la mamma e anche il futuro papà molto più sereni e preparati nell’accudire il bebè, soprattutto se si è in attesa del primo figlio. Insomma, i libri sulla maternità saranno uno dei regali più apprezzati dalle mamme lettrici! Ecco i migliori tra cui scegliere.

"Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno" - Carlos Gonzàlez Un libro emozionante che tocca l'animo più profondo delle mamme. E' il più grande regalo che si possa fare a una futura mamma, affascinante e scrupoloso, insegna che l'allattamento non è sacrificio o sforzo che una donna fa verso il figlio ma una parte essenziale della sua stessa vita. 20 € su Amazon 24 € risparmi 4 €

"Lavoro &allatto: Metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress" Dedicato alle mamme lavoratrici che, sempre più spesso, si trovano a doversi "scusare" per poter allattare il proprio bebè durante l'orario di lavoro. "Lavoro&allatto", scritto da Tiziana Catanzani è un libro che aiuta la mamma a trovare la giusta strada tra il mondo del lavoro e l'accudimento del bebè. Lavorare e proseguire l’allattamento si può! Basta conoscere alcune regole di buonsenso e di organizzazione. Una lettura organizzata per neomamme a lavoro. 15 € su Amazon 17 € risparmi 2 €

Mareli Diario ricordi del Neonato, 17 x 24 cm L'album nascita è il primo libro che accompagna il bimbo nel primo anno di vita: pensato per custodire le immagini di tutte le prime volte del bebè, dalla prima pappa al primo bagnetto, una carrellata di foto da rivedere insieme alla famiglia. 10 € su Amazon Pro 32 pagine con illustrazioni a colori

Prodotto in Italia

Dimensione libro cm 17x24

Disponibile anche in Rosa Contro Nessuno

Mesdemoiselles, Il diario dei miei nove mesi Questo diario con copertina rigida consente di appuntare tutti i ricordi ed è abbellito da illustrazioni e animazioni pop up. Compra su Amazon Pro Ci sono tanti spazi per le foto e gli appunti

Ci sono diverse parti dedicate anche al papà

C’è una busta finale dove metterei ad esempio i fogli e bracciali dell’ospedale o foto non incollate Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: prodotti beauty

Regalare un set beauty è una coccola che la futura mamma accoglierà certamente con gioia. Prendersi cura del corpo con prodotti specifici, specie nei nove mesi di gravidanza, è il miglior dono che si possa fare.

Dalle creme corpo elasticizzanti e anti smagliature ai migliori prodotti esfolianti naturali, ecco alcune idee da cui prendere spunto per un Natale all’insegna del benessere.

Omum - Cofanetto regalo per donna incinta, gravidanza, Bio Rafforza, rigenera e nutre la pelle delle future mamme, il cofanetto maternità è un regalo che renderà le mamme felici di coccolarsi, gli oli vegetali bio combinate all'aloe vera migliorano la morbidezza. 33 € su Amazon Pro Cofanetto maternità beauty

Include: 1 crema per massaggi di bozzolo, 1 sapone protettivo ultra nutriente

Prodotti certificati biologici ed ecologici da Nature & Progrès

Senza olio essenziale, senza conservanti, testati sotto controllo dermatologico

Ingredienti biologici: 69% ingredienti di origine naturale: 90,4%. Sapone saponificato a freddo e senza olio di palma Contro Nessuno

Spa Luxetique Set Bagno Doccia Confezione Regalo Donna Una Spa in casa per un relax completo e all'insegna del benessere: un set completo e ultra lusso che accarezza la pelle della futura mamma rendendola splendente dalla testa ai piedi. 26 € su Amazon Pro Include: 8 prodotti beauty

I prodotti da bagno contengono l’olio essenziale di lavanda, possono aiutare a ridurre l'ansia e lo stress emotivo e a migliorare la qualità del sonno

Tutti i prodotti sono confezionati in una raffinata scatola viola Contro Nessuno

Rilastil, Intensive Antismagliature Crema Corpo Antismagliature La crema Rilastil specifica per le smagliature ha un alto potere emolliente ed elasticizzante, in grado di preparare la pelle e renderla più idratata. La texture è molto ricca e cremosa, per cui bisogna massaggiarla molto per permettere l’assorbimento completo. 24 € su Amazon Pro Non appiccica

La pelle risulta morbidissima

In caso di smagliature, grazie alla crema risultano meno visibili Contro Nessuno

Braun, Beauty Set 7 Da Braun uno speciale cofanetto che contiene al suo interno un epilatore, da usare anche sotto la doccia, una spazzola per esfoliare tutto il corpo e un un kit per la cura del viso. 96 € su Amazon Pro Maneggevole e comodo senza filo

Pieno di funzioni

È migliorato rispetto al passato Contro Nessuno

Mustela, Crema Prevenzione Smagliature La crema di Mustela anti smagliature è composta da ingredienti di origine naturale ed è consigliata anche durante l’allattamento. 23 € su Amazon 28 € risparmi 5 € Pro Molto efficace

Si assorbe facilmente Contro Se massaggiata a lungo, risulta grumosa

Smartbox - Benessere per Te - Cofanetto Regalo per Future Mamme Quale miglior regalo per la futura mamma se non dedicarle una giornata di trattamenti in una spa? Ecco il cofanetto benessere che la mamma apprezzerà più di ogni altra cosa. 49 € su Amazon Pro Smartbox valida fino a 3 anni e 3 mesi

Idea regalo per 1 persona con 14500 esperienze benessere

Guida cartacea con selezione di attività, hotel, ristoranti o trattamenti benessere Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: i capi d’abbigliamento

Un consiglio prima di acquistare un capo di abbigliamento o un accessorio a una futura mamma a Natale: no a pacchettini contenenti pigiami, pantofole e abiti premaman troppo ingombranti.

Piuttosto, optate per un bel coprispalla, un abito ampio che non segni la pancia: tutto quello che può essere usato prima, durante e dopo la gravidanza sarà ben accetto.

Mamalicious, Maglioncino Coprispalle Un maglione-coprispalle animalier corto e di tendenza, da abbinare a un top lungo. Compra su Amazon Pro Un maglione molto particolare e di tendenza

Perfetto per chi sente sempre freddo alle spalle Contro Non sempre facile da abbinare

Vogstyle Donna - Vestito Premaman maniche lunghe Parola d'ordine: comfort, per questo abito svasato e decisamente morbido adatto da indossare in autunno dalla prima settimana di gravidanza all'ultima. 35 € su Amazon Pro Tessuto: 90% cotone, 10% altro

A maniche lunghe e colletto rotondo

Adatto ad ogni occasione

Lavabile in lavatrice a basse temperature

Disponibile dalla L alla XXL Contro Nessuno

Maglione Oversize - Abito Manica Lunga Donna Premaman L'autunno è arrivato e con i primi freddi le tendenze moda sono pronte a vestire le donne in dolce attesa: il maglione oversize è il capo ideale da indossare per l'intero inverno. Compra su Amazon Pro Materiale: acrilico e poliestere

Abito maglione a collo alto e maniche lunghe

Disponibile in 5 colori diversi

Facilmente abbinabile a jeans o leggings

Lavabile in lavatrice a basse temperature Contro Nessuno

Urban GoCo Cardigan Drappeggiato Aperto Davanti - Premaman Per i primi freddi autunnali, il cardigan drappeggiato Urban GoCo è il capo che avvolge e copre le donne in dolce attesa, facilmente abbinabile con pantaloni, abiti e gonne. Compra su Amazon Pro Drappeggiato, aperto davanti a maniche lunghe

Tessuto: 95% Viscosa; 5% Spandex

Lavabile in lavatrice

Design semplice basic ed elegante

Disponibile in diversi colori Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: gli accessori

Gli accessori sono doni sempre molto apprezzati dalle donne in dolce attesa: dalla collana per l’allattamento al ciondolo chiama angeli, passando per la valigia per il parto che potrà essere usata in clinica ma anche riutilizzata per un viaggio o per una gita fuori porta, ecco i migliori 3 accessori da regalare.

BÉABA - Borsa Sydney II, Valigia per il parto e Fasciatoio Un pensiero davvero utile che una futura mamma apprezzerà con infinita gioia: non solo da usare per il giorno del parto ma anche come zaino/valigia per viaggi e passeggiate all'aria aperta. 80 € su Amazon Pro Scomparto/materassino apribile per il cambio nella parte anteriore del borsone

Scomparti multipli: capacità di 21 L per la cura del bambino, per i pasti e per gli effetti dei genitori

Maniglie per il trasporto adatte anche per il trasporto in spalla

Materassino per il cambio lavabile in lavatrice a 30 °C

Borsone lavabile solo a mano con una spugna umida Contro Nessuno

Collana Personalizzata per future mamme con Ciondolo Un regalo che la futura mamma apprezzerà tantissimo ricevere sotto l'albero di Natale, la collana personalizzata con ciondolo sarà il gioiello che indosserà sempre. Compra su Amazon Pro Ciondolo personalizzato, possibilità di scrivere il nome del nascituro

Adatto a diverse occasioni e outfit

Possibilità di aggiungere più ciondoli

Ottima qualità e ipoallergenico Contro Nessuno