Perché dovreste scegliere una sabbiera per far giocare i vostri bambini

La sabbiera per bambini è un gioco utile e divertente, che sviluppa immaginazione e creatività. Ecco come realizzarne una o dove acquistarle.

Non è necessario andare al parco per trovarne una, ognuno può avere la propria sabbiera anche nel giardino di casa, evitando anche i rischi che invece generalmente si possono incontrare facendoli giocare con le sabbiere pubbliche.

Sabbiera per bambini: perché è una buona idea?

La sabbiera per bambini è un tipo di intrattenimento che può sviluppare immaginazione e creatività nei più piccoli; servono anche per molti giochi divertenti, dalla costruzione dei castelli di sabbia alla cottura di “dolci”, fino al seppellimento di tesori.

Insomma, la sabbiera riesce a far divertire i bambini davvero con poco, è utile perché economica, pratica e può essere fatta praticamente delle dimensioni che si desiderano, o di quelle che lo spazio a disposizione ci consentono.

Sabbiera per bambini: tipologie e materiali

Una cosa molto importante, quando si decide di realizzare una sabbiera in casa, è capire in che posizione si desidera metterla: sul giardino, sul balcone, ma, in generale, è sempre preferibile optare per un luogo in cui c’è ombra sufficiente e allo stesso tempo la visuale, per controllare i piccoli anche da lontano, è ottima.

Dobbiamo ricordare che la sabbiera può essere facilmente spostata in base alle proprie necessità, soprattutto se scegliamo una tipologia dotata di ruote. Le sabbiere in plastica sono più leggere, perciò maneggiarle è decisamente meno complicato; per quanto riguarda le sabbiere in legno, invece, si possono posizionare direttamente sul terreno oppure su un foglio protettivo, tanto il fondo solido impedirà all’erba di crescere e alla sabbia di mescolarsi con il substrato.

Come detto, le dimensioni della sabbiera spesso dipendono sia dalla posizione che dallo spazio che si ha a disposizione; anche il numero dei bambini che ci giocheranno, presumibilmente anche contemporaneamente, influenza la scelta. Generalmente le dimensioni sufficienti per un bambino sono 120×120, mentre due bambini stanno agevolmente in una sabbiera 150×150; quattro bambini, infine, possono stare in una sabbiera di 200×200.

Consigliati da noi Tappeto magico bambini, le attività da fare per accrescere la creatività Stimolare la creatività e lo sviluppo motorio nei bambini è possibile, grazie al tappeto magico, un gioco perfetto da fare sia in casa che all'ap...

Bisognerà poi valutare se acquistare una sabbiera con o senza tetto: quest’ultimo, infatti, assicura ombra e protezioni dai raggi UV durante il gioco; se si opta per una sabbiera con tetto in tessuto, è preferibile sceglierne una che abbia un filtro UV con almeno il 50% di protezione; questo tipo di tetto è ideale anche perché impermeabile, in grado di fornire protezione anche in caso di pioggia, come spesso può capitare in estate.

Molto importante è anche scegliere una sabbiera dotata di copertura, così che la sabbia possa essere protetta dal possibile inquinamento di animali, ospiti indesiderati, e rimanga sempre pulita.

Per quanto riguarda i materiali, le sabbiere in legno conferiscono al giardino un bell’aspetto, hanno una costruzione più stabile, sono resistenti al vento e non rischiano di ribaltarsi; le sabbiere in plastica sono invece ovviamente più leggere, non richiedono la stessa manutenzione di quelle in legno, sono resistenti all’acqua ma molto raramente sono dotate di tetto, motivo per cui si rende spesso necessario acquistare un ombrellone.

Di solito le sabbiere in plastica sono più consigliate se si considera di posizionarle su un terrazzo o un balcone.

Bambino (1-6 anni) Sand play therapy: cos'è e quali sono i benefici per i bambini La Sand play therapy o Terapia con il gioco della sabbia è un metodo di psicoterapia che sfrutta la creatività dell'individuo. Ecco come si appli...

Come fare una sabbiera per bambini fai da te

La sabbiera per bambini può anche essere realizzata manualmente; per costruirne una a casa occorre avere tempo e pazienza. Questo è uno degli esempi di sabbiera fai da te che potete realizzare da soli.

Occorrente:

Legno: 6 perline da tetto 1400x100x25 mm;

6 perline da tetto 1000x100x25 mm;

10 tavolette 280x70x30 mm;

2 tavole 1500x170x20 mm;

2 tavole 1100x170x20 mm (cornice superiore lati corti cassone).

Per il coperchio:

Legno: 12 perline da tetto 1620×100 x25 mm;

2 tavole 1100x100x20 mm;

2 tavole 660x150x20 mm;

viti autofilettanti inox 3×40 mm;

telo di tela gommata per laghetto 1,5 m2;

2 cerniere ad alette 40×150 mm;

2 perni con occhiolo in ferro ø 6 mm;

vernice protettiva per legno per esterno;

foglio di alluminio 1000×600 mm per lavagna;

pittura “lavagna”;

sabbia 0,5 m3.

Si inizia assemblando le pareti del cassone, usando, come in questo caso, perline da tetto dello spessore di 25 mm, i cui lati corti sono tagliati a 45° gradi.

Le quattro pareti della sabbiera vengono unite a formare un rettangolo, portando a contatto i vertici a 45° gradi, grazie a 10 montanti costituiti da tavolette di legno 70×30 mm e lunghe 280 mm, da collocare quattro agli angoli del cassone e quattro lungo le mezzerie verticali di ogni lato, più due in corrispondenza delle cerniere del cassetto. Le pareti vengono avvitate a questi elementi con viti autofilettanti.

Per chiudere il fondo della sabbiera si usa il telo di gomma, di quelli che spessi vengono messi al fondo dei laghetti artificiali nei giardini, da fissare con una fitta graffettatura.

Il coperchio del cassone si realizza ancora con perline da tetto da 25 mm incastrate una nell’altra a cui si aggiungono due traverse di rinforzo in tavole da 20 mm, opportunamente avvitate.

Sul lato interno del coperchio si può applicare, con del silicone, un foglio in alluminio che funga da lavagna, trattato con l’apposita pittura. Da ultimo, si passano tre mani di vernice impregnante protettiva, che difende il legno dall’umidità, e si versa la sabbia asciutta nel cassone.

Consigliati da noi Perché, se stai cercando un gioco alternativo, la sabbia cinetica è l'idea giusta La sabbia cinetica è un gioco molto divertente e con molti benefici che, fra l'altro, si può realizzare semplicemente a casa.

4 sabbiere per bambini da acquistare online

Ecco quattro delle migliori sabbiere per bambini che si possono trovare su Amazon.

1. Outsunny Sabbiera per Bambini in Legno con Tettuccio Regolabile

Outsunny Sabbiera per Bambini in Legno con Tettuccio Regolabile La sabbiera di Outsunny ha un pratico tettuccio regolabile in altezza e un fondo in tessuto non tessuto che assicura la ventilazione e la regolazione del livello della sabbia. 115 € su Amazon Pro Tettuccio regolabile in altezza

Fondo aperto dotato di un telo in tessuto non tessuto, che assicura la ventilazione e la regolazione del livello della sabbia. Contro Nessuno

2. Sabbiera in legno nave dei pirati

Sabbiera in legno nave dei pirati La classica forma a nave della sabbiera dei pirati fa sì che i desideri dei bambini diventino realtà. Il timone e l'asta della bandiera favoriscono il gioco creativo e sofisticato. I loghi dei pirati danno al bambino la sensazione di giocare in una vera nave dei pirati. Il divertimento è quindi assolutamente garantito. 199 € su Amazon Pro In legno di alta qualità

Con pratico spazio per riporre i giochi Contro Nessuno

3. MRWiZMS Sabbiera per Bambini con Coperchio

MRWiZMS Sabbiera per Bambini con Coperchio Questa sabbiera è disponibile in quattro taglie; la copertura è realizzata in tessuto Oxford 210D e rivestita con uno strato in PU impermeabile, resistente alle intemperie, all'acqua, ai raggi UV e agli strappi. 16 € su Amazon Pro Rivestita con uno strato impermeabile

Non contiene PVC ad alto contenuto di sostanze nocive Contro Nessuno

4. Deuba Sabbiera per Bambini XL