Pigiami invernali per bambini: i modelli migliori

I migliori pigiami invernali per bambini devono essere dotati di alcune caratteristiche importanti: comodità, elasticità per facilitare il movimento, con materiali sicuri e traspiranti. Per ogni stagione, bisogna scegliere l’abbigliamento da notte più adatto per i nostri piccoli.

Per esempio, il poliestere o il caldo cotone possono rappresentare delle ottime scelte per riposare, ma allo stesso tempo per correre e giocare con la giusta libertà di movimento.

Pigiami invernali per bambini: come sceglierli?

Può essere difficile trovare un pigiama che soddisfi tutte le esigenze di comfort, sicurezza e praticità dei bambini, dai neonati ai più piccoli già in età scolare. Per aiutarvi a scegliere i migliori pigiami invernali, consideriamo diverse caratteristiche:

La forma . La cosa più importante quando si acquista un pigiama per bambini è assicurarsi che non ci siano cappucci che potrebbero rappresentare un rischio per il soffocamento. Infatti, come abbiamo già detto prima, il pigiama dovrebbe avere una vestibilità aderente, ma allo stesso tempo confortevole.

I materiali e i tessuti più adatti

Per garantire la qualità del sonno dei bambini la scelta dei materiali e dei tessuti più adatti per i pigiami invernali è di cruciale importanza. A prescindere che si tratti di estate o inverno, è bene prediligere materiali traspiranti e naturali che possano assicurare il giusto confort durante il riposo notturno.

Ecco, di seguito, i materiali e i tessuti tra cui potete scegliere:

Flanella : è un tessuto leggero e morbido, tipicamente realizzato in lana, cotone o fibre sintetiche. I pigiami sono generalmente realizzati in flanella di cotone. È noto per la sua morbidezza, per il calore e la convenienza.

: è un tessuto leggero e morbido, tipicamente realizzato in lana, cotone o fibre sintetiche. I pigiami sono generalmente realizzati in flanella di cotone. È noto per la sua morbidezza, per il calore e la convenienza. Cotone : è solitamente un tessuto naturale leggero e morbido al tatto. È traspirante e non irrita la pelle. Per i bambini che sudano molto, questo tessuto è il migliore per dormire.

: è solitamente un tessuto naturale leggero e morbido al tatto. È traspirante e non irrita la pelle. Per i bambini che sudano molto, questo tessuto è il migliore per dormire. Pile : è un tipo di poliestere che riscalda rapidamente, ma non è altamente traspirante. Potreste, quindi, far sudare molto il bambino durante la notte ed avere degli effetti controproducenti. Stessa cosa per la lana.

: è un tipo di poliestere che riscalda rapidamente, ma non è altamente traspirante. Potreste, quindi, far sudare molto il bambino durante la notte ed avere degli effetti controproducenti. Stessa cosa per la lana. Fibra di bamboo: ha una sensazione setosa sulla pelle ed è un naturale vimini idratante, quindi ti mantiene a una temperatura confortevole. Inoltre, è ipoallergenico e può avere proprietà antibatteriche benefiche per chi soffre di allergie.

5 pigiami invernali per bambini da acquistare online

Praticità, comfort e qualità dei tessuti: queste le caratteristiche del pigiama invernale perfetto per i nostri bambini. Ecco i migliori 5 modelli di pigiami invernali per bambini che potete acquistare online su Amazon.

1. Disney Cars – Pigiama a Maniche Lunga per Ragazzi

Scelto dalla redazione Disney Cars - Pigiama a Maniche Lunga per Ragazzi Per veri piloti Comodo e pratico pigiama di Saetta McQueen 100% in cotone. La maglia presenta una stampa del film Disney Cars, i pantaloni presentano cinta elastica e polsini per le caviglie. Compra su Amazon Pro Ottima vestibilità

100% Cotone

Taglie disponibili: dai 18 mesi fino agli 8 anni Contro Nessuno

2. Disney – Pigiama Bambina A Maniche Lunghe Principesse

Le principesse Disney Disney - Pigiama Bambina A Maniche Lunghe Principesse Ideale per le bambine Pigiama in Cotone di Cenerentola, Biancaneve, Jasmine, Rapunzel, Ariel E Belle. Un perfetto regalo per le bambine più alla moda. Compra su Amazon Pro 100% cotone e resistente a più lavaggi

Disponibili tantissime taglie e tutti i modelli delle principesse

Abbigliamento ufficiale Disney Contro Nessuno

3. Hot Wheels – Pigiamone Intero Bambino di Pile

Per veri coccoloni Hot Wheels - Pigiamone Intero Bambino di Pile Ideale per la comodità Pigiamone intero in pile di Hot Wheels con un'unica chiusura. Comodo e pratico. Compra su Amazon Pro Facile da lavare

Materiale comodo e leggero

Unica chiusura con zip Contro Taglie disponibili solo dai 3 agli 8 anni

4. Simple Joys by Carter’s – Pigiama con Piede in Pile, Pacco da 3

Il più consigliato Simple Joys by Carter's - Pigiama con Piede in Pile, Pacco da 3 Ideale per i più piccoli Comodo set di Tre pigiami in pile, 100% poliestere, con motivi divertenti e applicazioni. Compra su Amazon Pro 100% Poliestere e Chiusura a Cerniera

Taglie disponibili: dai 12 mesi ai 5 anni

Lavabili in lavatrice

7 stili tra cui scegliere Contro Attenzione alla tabella delle taglie per la vestibilità

5. Simple Joys by Carter’s Set Pigiama – Maglia in Cotone e Pantaloni in Pile, 4 Pezzi