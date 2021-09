Fra i nomi più popolari del nostro Paese, Michele deriva dal nome ebraico מִיכָאֵל (Mikha’el), ed è composto dai termini mi, ovvero “chi”, kha “come”, ed El, “Dio”, che formano la frase “Chi [è] come Dio?”, tradottoa in latino Quis ut Deus?, una domanda retorica, in quanto la risposta è “nessuno”.

La domanda è però il grido di battaglia con cui l’arcangelo Michele, al comando delle schiere di angeli fedeli a Dio, si oppose alla rivolta degli angeli ribelli guidati dal “dragone”, ovvero Satana, sedandola. Nella Bibbia, oltre che dall’arcangelo, è portato da almeno altri nove personaggi minori.

Ma fu proprio la figura dell’arcangelo guerriero a rendere estremamente comune nell’Europa occidentale il nome fin dai tempi del Medioevo, così come in Inghilterra già a partire dal XII secolo. Fra i molti sovrani che lo hanno portato figurano nove imperatori bizantini e molti re di Russia, Polonia, Portogallo e Romania.

Per significato ed etimologia si può considerare affine ai nomi Misaele e Michea.

Sono davvero numerose le varianti in tutto il mondo, dall’anglosassone Michael al francese Michel, fino al russo Michail; va notato, fra queste, che la forma ceca e slovacca Michal coincide inoltre con la forma ebraica originale di Micol, ma i due nomi non sono correlati. C’è inoltre un nome inglese, Mitchell, che riprende l’omonimo cognome, derivato a sua volta da Michele.

L’onomastico si festeggia generalmente proprio per celebrare il santo arcangelo Michele, commemorato il 29 settembre dalla Chiesa cattolica e l’8 novembre da quella ortodossa, ma sono diversi i santi e i beati che portano questo nome. festeggiati nel corso di tutto l’anno.

Fra i Michele più famosi ci sono Michele Placido, Michele Bravi, mentre nelle versioni straniere del nome non possiamo non menzionare Michael Schumacher, Michael Jackson, Michel Platini o Michail Gorbačëv, ex presidente russo.

In Italia il nome è da sempre estremamente diffuso in tutta la penisola; nel 2019 sono stati 1806 i bambini chiamati così, pari allo 0,84% del totale.