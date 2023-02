Attrezzi da giardinaggio per bambini: perché fa bene giocare al giardiniere

I bambini adoreranno essere coinvolti nel processo di crescita delle piante e dei fiori. Quindi, bisognerà scegliere quelli che sono gli attrezzi giusti da adoperare. Se decidete di acquistare attrezzi da giardinaggio per bambini, dovete fare attenzione alla loro durevolezza e stabilità, ma soprattutto a quale fascia di età sono adatti.

Il giardinaggio è un ottimo passatempo per aiutare i bambini a mangiare in modo più sano aiutandoli a coltivare le erbe, gli ortaggi, la frutta. Ma non solo. Possono essere stimolati nell’apprendimento delle capacità analitiche, nella forza, nella memoria.

Scopriamo insieme quali sono i migliori attrezzi da giardinaggio per bambini da acquistare online e perché fa così bene giocare al giardiniere.

Perché fa bene giocare al giardiniere

Non è raro che i bambini vogliano imitare gli adulti. I metodi di apprendimento Montessori cercano di coinvolgere i bambini nello sviluppo delle principali capacità motorie e intellettive attraverso il gioco, la possibilità di lasciare libero il bambino di apprendere anche dalle semplici attività quotidiane.

Giocare al giardiniere fa molto bene ai nostri bambini per svariate ragioni. Può aiutarli nello sviluppo delle capacità di concentrazione, nell’aumento della fiducia in se stessi e nell’indipendenza, può stimolare all’apprendimento del senso dell’ordine. Inoltre, potremo dare modo ai nostri bambini di aumentare l’amore per la natura, comprendere i concetti scientifici legati alle piante, ai fiori, al mondo che ci circonda.

Lo stare in mezzo alla natura, passare del tempo all’aperto rinforza la fiducia del bambino, ne promuove la creatività e la fantasia, favorisce la stimolazione dei sensi aumentandone le capacità cognitive.

Gli attrezzi da giardinaggio per bambini

Gli attrezzi da giardinaggio per bambini sono sostanzialmente diversi rispetto a quelli per gli adulti, in primis per la dimensione. Molti attrezzi per bambini hanno manici in legno, ad esempio, e sono spesso commercializzati come giocattoli, proprio per garantire una massima sicurezza e standard di utilizzo per i più piccoli.

Gli attrezzi da giardinaggio a misura di bambino, infatti, sono realizzati in plastica, silicone o addirittura completamente in legno, niente metallo.

I genitori dovrebbero scegliere un set di attrezzi in base alle esigenze e alle capacità del bambino, dando sempre la priorità alla sicurezza. Questa scelta è fondamentale. Se il bambino ha un kit personale per il giardinaggio si sentirà importante, gli si farà capire che si stanno prendendo in considerazione le sue esigenze.

Inoltre, acquistando un set di attrezzi per bambini sarà più sicuro e divertente per loro giocarci, non sarà scomodo da maneggiare, non ci sarà pericolo che si facciano male.

5 attrezzi da giardinaggio per bambini online

È un ottimo periodo dell’anno per dedicarsi al giardinaggio e, per i genitori rappresenta la possibilità di coinvolgere i bambini nelle attività all’aperto. Ecco una selezione dei 5 attrezzi da giardinaggio per bambini da acquistare online su Amazon:

1. Small foot – Borsa con attrezzi da gioco per il giardino

2. deAO – Il set da gioco con carriola e attrezzi da giardinaggio

3. Evelure – Set Attrezzi da Giardinaggio per Bambini

4. Stanew – Set di attrezzi da giardino per bambini

