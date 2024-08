Fare sport in casa con i bambini può essere un'attività estremamente piacevole per entrambi, purché fatta con i giusti accessori e seguendo alcune regole.

Perché praticare sport in casa coi bambini fa bene

Praticare sport in casa con i bambini presenta una serie di aspetti positivi da non sottovalutare; in primo luogo, fare attività fisica in modo regolare aiuta a mantenere i bambini attivi, migliorando la loro forza, coordinazione, e resistenza. Anche per i genitori, è un modo per rimanere in forma e prevenire malattie legate alla sedentarietà.

Per i bambini, l’esercizio fisico aiuta nello sviluppo delle capacità motorie, come l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione occhio-mano, fondamentali durante la crescita.

Anche il legame familiare viene rafforzato dal praticare sport insieme: condividere momenti di divertimento e attività fisica può infatti migliorare la comunicazione e la collaborazione all’interno della famiglia, senza contare che i genitori che fanno sport con i loro figli mostrano un modello di comportamento sano.

I bambini tendono a imitare ciò che vedono, quindi se vedono i loro genitori attivi, saranno più inclini a mantenere uno stile di vita attivo nel tempo.

L’attività fisica è anche benefica per la salute mentale, sia per i bambini che per gli adulti. Aiuta a ridurre lo stress, migliorare l’umore e aumentare l’energia. Inoltre, per i bambini, può aiutare a migliorare la concentrazione e l’autostima. Attraverso il gioco e lo sport, i bambini imparano importanti abilità sociali come il lavoro di squadra, la condivisione, e la risoluzione dei conflitti.

Anche se praticato in casa, questo aspetto può essere stimolato attraverso attività di gruppo o giochi in cui i membri della famiglia collaborano.

Non si può inoltre non tenere conto del fatto che fare sport a casa è comodo e flessibile, specialmente per le famiglie con orari impegnativi. Non c’è bisogno di prepararsi per andare in palestra o a un campo sportivo, e si può fare in qualsiasi momento, adattandosi ai ritmi della famiglia.

Come garantire la sicurezza del bambino (e della casa)

Per garantire la sicurezza del bambino, ma non mettere a rischio neppure la propria casa, durante lo sport, ci sono alcuni semplici accorgimenti da tenere presenti: prima di tutto, è meglio scegliere un’area della casa abbastanza spaziosa e libera da ostacoli per permettere al bambino di muoversi liberamente, usando tappeti antiscivolo o superfici imbottite per ridurre il rischio di cadute e ammortizzare eventuali urti. Si eliminano gli oggetti più pericolosi, come mobili appuntiti, oggetti fragili, o pericolosi.

È molto importante anche scegliere attività fisiche che siano appropriate all’età e al livello di sviluppo del bambino, evitando esercizi che richiedono coordinazione o forza che il bambino potrebbe non avere ancora sviluppato. Ovviamente, il bimbo va sempre sorvegliato durante l’attività fisica, specialmente se è molto piccolo o sta provando qualcosa di nuovo.

Se si utilizzano attrezzature come palle, corde o piccoli pesi, occorre assicurarsi che siano adatti ai bambini e in buone condizioni, evitando attrezzature troppo pesanti o difficili da usare.

Fondamentale è anche insegnare al bambino alcune regole di base, come non correre vicino ai mobili, non lanciarsi contro le pareti, e chiedere aiuto se qualcosa sembra difficile o pericoloso, oppure a riconoscere situazioni potenzialmente pericolose e a fermarsi se qualcosa non sembra sicuro.

Per quanto riguarda la casa, è importante usare protezioni sui muri, sugli angoli dei mobili e sulle superfici dure per prevenire danni e urti; è bene inoltre mantenere porte e finestre chiuse o protette per evitare che i bambini possano correre fuori dallo spazio sicuro, e fissare bene i mobili pesanti o instabili assicurandosi che gli oggetti decorativi siano fuori dalla portata del bambino.

Infine, è buona norma tenere un kit di primo soccorso a portata di mano in caso di piccoli incidenti come graffi o lividi, assicurandosi di avere un telefono vicino per poter chiamare aiuto rapidamente in caso di emergenza.

Quali sport si possono praticare in casa coi bambini?

Ci sono molti sport e attività fisiche che si possono praticare in casa con i bambini, a seconda dello spazio disponibile e delle loro età. Ad esempio, si possono fare salti e capriole, utilizzando tappeti morbidi o materassini per far saltare i bambini, fare capriole o rotolare. Questo aiuta a sviluppare la coordinazione e l’equilibrio.

Lo yoga è ottimo per migliorare la flessibilità e la concentrazione. Esistono anche versioni di yoga specifiche per bambini con pose semplici e divertenti.

Si può anche ballare insieme, mettendo della musica allegra e organizzando un vero e proprio dance party in salotto, oppure incoraggiando i bambini a inventare le mosse o a imitarne alcune di base. Questa è un’attività che stimola sia il corpo che la creatività.

Usando un palloncino o una palla leggera si può giocare a una versione semplificata di pallavolo, magari lanciandola sopra un filo o una corda tesa; utilizzando invece bottiglie di plastica vuote come birilli e una palla leggera si può organizzare un mini-bowling. È un gioco che sviluppa la coordinazione occhio-mano.

Si possono creare percorsi a ostacoli usando cuscini, sedie e altri oggetti morbidi, oppure organizzare vere e proprie gare di velocità invitando i bambini a completare un percorso nel minor tempo possibile.

Si può giocare con i bambini a “un, due, tre, stella!” o a “fermo-immagine”, dove devono rimanere immobili in una posizione di equilibrio.

Anche le arti marziali possono essere imparate a casa, seguendo ad esempio video tutorial online che mostrano mosse base adatte ai bambini.

Ideale anche la boxe a ombra, dove i bambini tirano pugni in aria seguendo una sequenza. È un ottimo esercizio per sfogarsi e sviluppare la coordinazione.

Fra le attività migliori anche la tradizionale caccia al tesoro o il salto della corda, un’attività cardio utilissima che i bambini possono imparare gradualmente.

8 accessori per fare sport in casa coi bambini

Questi sono alcuni degli accessori che potrebbero esservi utili per fare sport in casa coi piccoli.

