Poltrona da allattamento, un acquisto di design che va oltre il periodo delle poppate

Questo particolare tipo di seduta regala relax e comfort per i genitori che devono allattare il bebè sia in caso di allattamento al seno, sia per quello artificiale. Ecco le migliori 5 da acquistare direttamente online.

Scopriamo, dunque, quali sono le migliori poltrone in commercio e perché è utile averne una quando si allatta.

Poltrona da allattamento: perché è utile?

La poltrona da allattamento ricorda molto una sedia a dondolo, ma rispetto a quest’ultima è realizzata con imbottiture ergonomiche per la seduta della mamma e un appoggio sicuro per il bebè.

L’allattamento rappresenta per la neo-mamma un momento delicato e intimo da condividere con il proprio bambino e per tale motivo la comodità è indispensabile al buon andamento della poppata. Inoltre, la privazione del sonno della madre, che allatta anche di notte, comporta la necessità di avere un momento dell’allattamento sereno e tranquillo su una poltrona pensata appositamente a tale scopo.

Questa particolare seduta offre l’opportunità di trasformare il momento della poppata in un’occasione per cercare di rilassarsi e di alleviare i dolori alla schiena, alle gambe e ai piedi senza dimenticare che, al tempo stesso, il contatto rafforza il legame tra mamma e figlio. A beneficiarne possono essere anche i papà che, in caso di allattamento artificiale, avranno una seduta confortevole.

In ultimo, la sedia da allattamento rappresenta un pezzo d’arredamento da utilizzare dopo la fine dell’allattamento ma anche durante la gravidanza.

Le tipologie di poltrona da allattamento

In base alle proprie esigenze e ai gusti estetici, la poltrona da allattamento è un oggetto dell’arredamento da abbinare agli interni di una stanza per rendere ancora più personale la propria casa. In commercio ne esistono in diverse tipologie, in particolare si possono scegliere:

poltrona in legno con imbottitura ergonomica;

poltrona a dondolo con schienale reclinabile con struttura in ferro o in legno;

poltrona relax con poggiapiedi in morbida pelle.

Le migliori poltrone da allattamento online

Per scegliere la poltrona da allattamento migliore si dovrà tenere conto di tre fattori indispensabili: le dimensioni, i materiali e la comodità e in base a questi valutare l’acquisto. Di seguito le migliori 5 opzioni.

Sedia allattamento a Dondolo con Braccioli in Legno di Betulla Il momento dell'allattamento è uno momento delicato per la mamma e per il bebè, la poltrona a dondolo rappresenta la scelta ideale per trascorrere il tempo in assoluto relax. 83 € su Amazon Pro Materiale: Tessuto di cotone, Legno di Betulla

Dimensioni: 55 x 80 x 91 cm

Portata massima: 150 kg

Fodera: lavabile in lavatrice, temperatura max. 30°C

Telaio: pulire con tessuto bagnato (detergente neutro)

Poggiapiedi regolabile in 5 posizioni Contro Nessuno

Sereno Nursing Aliante maternità sedia a dondolo con poggiapiedi Dal design classico e dal comfort assoluto, la poltrona a dondolo per l'allattamento è pensata per le mamme che allattano in totale comodità. Compra su Amazon Pro 7 posizioni reclinabili, doppio lucchetto e cuscini di lusso

Azione di scivolamento sicura e scorrevole sia per i genitori che per i bambini

Cuscini ergonomici in velluto

Finitura in legno naturale

Tessuto spugnoso per resistere alle macchie di giorno in giorno

Dimensioni: 73 x 68 x 109 cm

Dimensioni dello sgabello: 40 x 50 x 38 cm Contro Nessuno

Poltrona con Sgabello Design Patchwork Gambe in Legno di Faggio Dal design originale la poltrona Totò Piccini è ideale per le neo-mamme che allattano i propri bambini ma rappresenta anche una seduta chic e alla moda che si abbina all'arredo di casa. 199 € su Amazon Pro Poltrona con sgabello poggiapiedi imbottiti e rivestiti con tessuto patchwork comodo e resistente

Telaio: legno di faggio

Misure: Larghezza 66 cm Altezza 96 cm Profondità 72 cm Altezza seduta 39 cm

Misure sgabello: Larghezza 65 cm, Altezza 35 cm, Profondità 39 cm

Contro Nessuno

Songmics LYY30M Poltrona a Dondolo, Beige La combinazione di design alla moda e elevato comfort di seduta rende questa poltrona a dondolo un articolo ottimo sia per l'allattamento che nel periodo della gravidanza. 87 € su Amazon 93 € risparmi 6 € Pro Realizzata in robusto legno di alta qualità e un rivestimento in 100% cotone

Portata: 120 kg

La poltrona è facile e veloce da montare e smontare

Dimensioni: 65D x 90W x 98H cm Contro Nessuno