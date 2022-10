Perla di latte in allattamento: perché vengono e come eliminare le palline bianche sui capezzoli

Una perla di latte può dare molto dolore durante l'allattamento. Ecco perché si formano e come eliminarle per trovare sollievo.

Ma come si formano (e perché)? E, soprattutto, come eliminarle?

Che cosa sono le “perle di latte”?

Una perla di latte è una piccolissima macchia bianca sulla punta del capezzolo che ostruisce il lotto lattifero. Queste piccole protuberanze rotondeggianti possono causare molto dolore durante l’allattamento o l’estrazione per alcune mamme, solitamente localizzato nell’area della bolla. In alcuni casi, invece, non provocano alcun disagio.

Le bolle bianche possono durare per poche ore, ed essere eliminate durante l’allattamento, o persistere per giorni (talvolta anche settimane), spesso fino a quando la pelle non si “rompe” e il latte può fuoriuscire attraverso mentre il bambino si alimenta o durante l’estrazione.

Perla di latte: le cause

Una perla di latte può formarsi in due modi: o quando un minuscolo pezzetto di pelle sovrasta l’apertura del capezzolo e forma un blocco nel dotto, o causa del latte indurito o più grasso all’interno del dotto. Tra le cause delle perle di latte ci sono:

Attaccamento errato: se il bambino non si attacca correttamente, potrebbe non riuscire a svuotare completamente il seno . Ciò può causare la formazione di latte e l’ostruzione dei dotti dei capezzoli.

. Ciò può causare la formazione di latte e l’ostruzione dei dotti dei capezzoli. Reggiseni attillati, reggiseni con ferretto o indumenti da notte. Questi possono irritare i capezzoli e contribuire alla formazione di vesciche di latte.

reggiseni con ferretto o indumenti da notte. Questi possono irritare i capezzoli e contribuire alla formazione di vesciche di latte. Eccesso di latte. Se si produce più latte di quanto il bambino riesce a drenare efficacemente, questo può ostruire i dotti.

Allattamento Allattare da sdraiata, i consigli per adottare una posizione comoda e sicura Le mamme possono allattare in qualsiasi posizione o ci sono delle controindicazioni? Parliamo dell'allattare da sdraiate, una posizione comoda e pr...

I sintomi e come riconoscerle

I sintomi di una perla di latte sono molto diversi da donna a donna. Come abbiamo visto, in alcuni casi la persona che allatta non prova dolore né disagio e l’unico sintomo è la presenza della bolla vicino o sul capezzolo, che appare come un’area in rilievo rispetto alla pelle di colore bianco perlaceo, a causa del intrappolato all’interno. È morbido al tatto e potrebbe appiattirsi se lo si preme.

Altre volte, invece, le perle di latte causano disagio e dolore alle mamme, sia durante l’allattamento che tra una poppata e l’altra: ciò accade quando la bolla uno dei dotti lattiferi e il latte rimane intrappolato più in profondità nel seno.

Perla di latte: i rimedi

In presenza di una perla di latte sul capezzolo, ci sono alcune cose che è possibile fare sia per alleviare l’eventuale dolore che per facilitarne l’eliminazione. Evitare i rimedi fai-da-te e, soprattutto, evitare di spremete la bolla per evitare di creare lesioni che potrebbero poi infettarsi è fondamentale.

Allattare spesso e con una tecnica adeguata. Puoi aiutare a prevenire l’intasamento dei dotti lattiferi allattando spesso, alternando le posizioni di allattamento ed evitando magliette attillate o reggiseni con ferretto. Inoltre, assicurati che il tuo bambino si attacchi correttamente: spesso è proprio da un attacco sbagliato che si formano gli intasamenti che danno origine alle perle di latte.

Puoi aiutare a prevenire l’intasamento dei dotti lattiferi allattando spesso, alternando le posizioni di allattamento ed evitando magliette attillate o reggiseni con ferretto. Inoltre, assicurati che il tuo bambino si attacchi correttamente: spesso è proprio da un attacco sbagliato che si formano gli intasamenti che danno origine alle perle di latte. Mantenere pulita la zona. Per detergere l’area intorno alla bolla, fai attenzione ad avere le mani perfettamente pulite e utilizza un panno pulito, stando attenta a non strofinare.

Per detergere l’area intorno alla bolla, fai attenzione ad avere le mani perfettamente pulite e utilizza un panno pulito, stando attenta a non strofinare. Fare una doccia calda dirigendo il getto sul seno, massaggia e applica il calore con un panno tiepido . Il calore umido può aiutare ad allentare un condotto ostruito ed eliminare “il tappo”.

. Il calore umido può aiutare ad allentare un condotto ostruito ed eliminare “il tappo”. Usare impacchi di ghiaccio . Un impacco freddo a volte può aiutare ad alleviare il dolore al seno.

. Un impacco freddo a volte può aiutare ad alleviare il dolore al seno. Indossare delle coperture per i capezzoli , che proteggono il seno dal tessuto del reggiseno o dai vestiti evitando sfregamenti che possono provocare dolore o disagio.

, che proteggono il seno dal tessuto del reggiseno o dai vestiti evitando sfregamenti che possono provocare dolore o disagio. Un batuffolo di cotone imbevuto di olio d’oliva e lasciato nel reggiseno accanto al capezzolo con la vescicola bianca può aiutare ad ammorbidire la pelle.

Allattamento Quando e perché la spremitura manuale del seno è utile alle donne che allattano Raccogliere il latte materno tramite spremitura manuale è non solo possibile, ma spesso anche utile e fondamentale. Ne abbiamo parlato con l'ostet...

Ci sono conseguenze?

Come abbiamo visto, le perle di latte possono dare origine a disagio e dolore a causa del latte che rimane “intrappolato” nel seno: nei casi peggiori, questo può dare origine a un ingorgo mammario.

Lo ridiciamo, perché sappiamo che la tentazione potrebbe essere forte, perché una volta eliminata la “perla” il latte riprenderà a fluire correttamente dal dotto dando sollievo a tutto il seno (e anche perché le perle di latte somigliano incredibilmente a dei piccoli brufoletti rotondi), ma è importantissimo evitare di spremerle. Toccare – o, peggio, schiacciare – le perle di latte con mani sporche potrebbe dare origine a una ferita e a un’infezione.

Cercate di sbloccare dolcemente l’ostruzione, che in genere si risolve naturalmente in poche ore, allattando, tirando il latte se necessario o seguendo i consigli de La Leche League, l”associazione di volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che desiderano allattare.