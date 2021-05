Morto Eric Carle, il papà del Bruco Maisazio: la top 5 dei sui libri

Lo scrittore e illustratore per bambini, Eric Carle, si è spento all’età di 91 anni in Massachusetts, Stati Uniti. Era considerato tra i maggiori esponenti della letteratura illustrata per bimbi.

Ha dato vita a Il piccolo Bruco Maisazio, un libro di appena 224 parole pubblicato per la prima volta nel lontano 1969 e che dalla sua prima pubblicazione ha venduto oltre 55 milioni di copie in tutto il mondo.

Eric Carle, lo scrittore di libri per bambini: la vita e le opere

Classe 1929, Eric Carle, nasce nello stato di New York (Syracuse) da genitori immigrati dalla Germania. Laureatosi nel 1950 all’accademia statale delle belle arti di Stoccarda, lavorò per i primi anni come grafico al New York Times appena trasferitosi.

È negli anni ’60 quando Eric iniziò la sua lunga carriera come scrittore freelance dedicandosi ai libri per l’infanzia. La sua prima opera come illustratore fu di un libro intitolato Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? scritto da Bill Martin Jr che, notando l’arte delle illustrazioni pubblicitarie di Carle, gli chiese di collaborare per il suo libro.

Nella sua carriera, Eric Carle ha ricevuto molti premi illustri. La sua vita sino alla sua scomparsa, è stata dedicata interamente ai bambini: con le sue storie divertenti e le sue illustrazioni artistiche ha dato vita alla fantasia già galoppante dei bambini di tutto il mondo, pubblicando più di 70 libri e vendendo oltre 170 milioni di copie.

I migliori libri per bambini di Eric Carle

I suoi libri stimolano la fantasia e aiutano a crescere serenamente i bambini. Abbiamo selezionato alcuni tra le migliori opere dello scrittore dei bambini più noto al mondo da acquistare direttamente online.

Il piccolo bruco Maisazio Adatto a partire dai 4 anni, contiene figure e forme cartonate per far divertire i più piccoli Compra su Amazon

