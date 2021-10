Deficit dell'ormone della crescita, se il bambino non cresce abbastanza

Come curare il deficit? La terapia prevede la somministrazione al bambino di iniezioni di ormone della crescita sintetico, fintanto che non raggiunge una statura accettabile, in relazione all’età, o fino a che la sua crescita non superi i 2,5 cm l’anno.

La risposta a queste iniezioni è però soggettiva. In generale, però, nel primo anno di trattamento il bambino può crescere fino a 10-12 cm. Di solito, la terapia a base di ormone della crescita non ha effetti collaterali nei bambini. In rari casi si osservano: