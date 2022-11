"Alla 33esima settimana il mio pancione è sparito": cos'è la posizione Sunny Side Up

Un’utente di TikTok, CarrieBear0408 (@carriebear0408) documentava i progressi della sua gravidanza, scattando, regolarmente, foto del suo pancione e pubblicandole sulla piattaforma social. Un giorno, tuttavia, si è svegliata e ha notato quanto la sua pancia si fosse notevolmente appiattita. La donna, che in quel momento era alla 33esima settimana, ha quindi postato un video, che è diventato immediatamente virale.

Sconcertata, ha aggiunto la descrizione: “Mi sono svegliata incinta di 33 settimane e il pancione è scomparso. Che caz*o?“. Nelle immagini del filmato l’utente TikTok ha mostrato il progresso del pancione e la sua diminuzione.

Sotto al video virale (quasi 3 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti), sono comparse tutte le teorie possibili e immaginabili che provavano a spiegare l’accaduto cercando di capire come fosse possibile che un pancione si rimpicciolisse in quel modo. Quella che avuto più credito riguarda la posizione del feto.

“Il mio pancione l’ha fatto quando il feto si è spostato nella posizione Sunny Side Up“, ha scritto una persona. Per Sunny Side Up si intende la posizione occipito-postieriore della testa fetale, la più comune malpresentazione fetale incontrata dagli ostetrici.

In questa posizione, il feto è a testa in giù, rivolto in avanti, con il cranio contro la parte posteriore del bacino della madre. Molte donne trovano questa presentazione in cui partorire dolorosa e spesso si traduce in un travaglio più lungo.

“Oh signore, per favore no. Spero di no“, ha risposto Carrie. Un’altra persona ha avuto la stessa esperienza. “Il mio l’ha fatto una volta. Era nella mia schiena“, è stato il suo commento. E Ancora: “Giuro che quando mi è successo pensavo che gli alieni avessero rapito il mio bambino“.

La maggior parte delle persone ha convenuto che il bambino si fosse spostato e che, quindi, sarebbe nato presto. “Il bambino si prepara ad entrare nel mondo mamma“, o “Il mio l’ha fatto la settimana prima che lo avessi“, i commenti degli utenti.