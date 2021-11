Sembrerebbe allarmante la situazione creatasi negli ospedali pediatrici italiani con bambini ricoverati per sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-C). A questo si aggiunge il long Covid e la difficoltà di capire i sintomi legati ad esso.

Scopriamo, dunque, quali sono i sintomi della Mis-C a cui prestare attenzione e cosa la differenzia dai sintomi del long Covid nei bambini.

Mis-C e long Covid nei bambini: perché è allarme?

La Mis-C in Italia colpisce oggi in modo particolare i bambini dopo 4-6 settimane dall’aver contratto il Covid. I sintomi possono presentarsi anche in forma lieve, come:

febbre;

eruzioni cutanee;

disturbi intestinali;

infiammazione degli organi interni.

In merito all’argomento, la Società italiana di pediatria (Sip) consiglia alle famiglie di consultarsi con il proprio pediatra di fiducia. Il vaccino Covid, in tal caso, consentirà ai più piccoli di poter riprendere nuovamente le proprie attività quotidiane, giocare all’aria aperta con altri amichetti, frequentare l’asilo e la scuola dell’infanzia e, cosa più importante, non cadere in disturbi che la pandemia ha evidenziato a livello psicologico e fisico sui bambini come il disturbo del comportamento alimentare sorto proprio in tempo di Covid, noto con il termine covibesity.

Come riportato su La Stampa, il Prof. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, ha spiegato:

I giovani e i bambini hanno meno bisogno di vaccinarsi degli adulti, ma facendolo aiutano la popolazione generale ad uscire dalla pandemia, inoltre il long Covid porta molta preoccupazione. Si va dalla sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-C) alla Post acute sequelae of Sars-Cov-2 (Pasc). Questo è un virus che è meglio non prendere, perché anche negli asintomatici guariti il 13% può avere problemi renali, polmonari, cardiaci, depressione e stanchezza. Nei bambini 1 su 7 rischia conseguenze a lungo termine. Ecco perché è importante vaccinare tutti, compresi i bambini under 12.

Mis-C e long Covid nei bambini: come riconoscere la differenza

Il long Covid è la sindrome post virus i cui sintomi possono portare una persona a sentirsi debilitata sotto molti aspetti anche molte settimane dopo la negativizzazione del Covid. L’intensità dei sintomi non sempre combacia con la persistenza dei sintomi stessi, infatti, ci sono persone che sviluppano problemi in forma lieve e altre, che invece, sviluppano forme più aggressive e per lungo tempo.