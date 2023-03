Ninna nanna per bambini: i benefici e 14 canzoni per farli addormentare

Entriamo quindi un po’ più nel merito del fantastico mondo delle ninne nanne andando a scoprire i benefici del canticchiare canzoni, cantilene e melodie semplici e quali sono le più ascoltate e utilizzate tra quelle classiche e quelle moderne.

Gravidanza Musica in gravidanza: perché fa così bene e quale ascoltare Ascoltare musica in gravidanza fa bene sia alla mamma che al bambino, ma è importante seguire alcune indicazioni per non commettere errori.

I benefici della ninna nanna

È stato dimostrato, come riporta WebMD, che fin dai primi mesi dopo la nascita la musica ha un enorme potere sul cervello degli esseri umani. Essa, infatti, aiuta il bambino a connettersi, comunicare, muoversi, rilassarsi, coordinarsi e provare piacere. Cantare ninne nanna è un’abitudine diffusa in tutto il mondo e che coinvolge generazioni, popoli e culture differenti.

Tra gli aspetti curiosi e interessanti è che questo tipo di melodia è che, come riportato su The Harvard Gazette in riferimento a una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Human Behavior, le ninne nanne hanno il loro effetto calmante anche se cantate in una lingua straniera. Secondo quanto emerge dagli ultimi studi in materia sembrerebbe infatti che le ninne nanne hanno una sorta di universalità che le accomuna e che le rende efficaci indipendentemente dall’esperienza del bambino.

Infatti i neonati si rilassano ascoltando una ninna nanna a prescindere dalla lingua nella quale gli viene cantata (quindi andando anche oltre l’eventuale comprensione del significato) e anche se sentono per la prima volta quel brano.

L’ascolto della ninna nanna abbassa la frequenza cardiaca, dilata le pupille e riduce l’attività elettrodermica (la regolazione della temperatura corporea in relazione all’eccitazione psicologica ed emotiva) del bambino. Anche per questo la ninna nanna è uno degli elementi centrali della routine della buonanotte adottata da molti genitori.

Inoltre l’ascolto della ninna nanna stimola lo sviluppo del linguaggio in quanto il bambino impara nuovi vocaboli e può essere considerata come una sorta di alfabetizzazione precoce.

Entrando, quindi, più nello specifico si possono notare delle analogie tra le diverse ninne nanne. Generalmente queste sono canzoni che hanno un tempo in 6/8 e la melodia è delicata e ritmica con testi solitamente molto semplici e ripetitivi.

Tra l’altro è interessante sottolineare anche, come riferito dalla Fondazione Veronesi citando lo studio condotto dal Beth Israel Medical Centre di New York e pubblicato sulla rivista Pediatrics, che sono da preferire le ninne nanne cantate dalla viva voce dei genitori. Queste, infatti, aiuterebbero la crescita e lo sviluppo, soprattutto nei bambini prematuri, mentre quelle registrate rischiano di produrre una sovrastimolazione.

Le ninne nanne, infine, non sono solamente un insieme di parole e suoni. C’è l’elemento del contatto fisico che indubbiamente gioca un ruolo fondamentale. La ninna nanna, infatti, viene ascoltata dal bambino mentre è in braccio al proprio genitore (o vicino alla culla) in un’esperienza di intimità unica.

Le playlist da ascoltare sul web

Tutte le principali piattaforme di streaming hanno playlist dedicate alla ninna nanna. Basta cercare queste parole su Spotify, Amazon Musica, Apple Musica, ma anche YouTube per accedere a centinaia di brani e playlist.

Ognuno può scegliere quella più piacevole (ci sono anche quelle composte esclusivamente da suoni della natura e rumori bianchi che possono risultare gradevoli anche per i genitori) tenendo l’audio non troppo alto (meglio non andare oltre i 40dB) per ottenere gli effetti benefici.

7 canzoni classiche per la ninna nanna

La musica classica, con il suo straordinario repertorio, è un tesoro prezioso al quale attingere per trovare una ninna nanna rilassante e piacevole da ascoltare non solo per i bambini, ma anche per i genitori. Questi i 7 brani classici più famosi e apprezzati:

Franz Schubert – Ninna nanna, op. 498 n. 2;

Fryderyk Chopin – Notturno n. 20 in Do diesis minore op. post;

Johann Sebastian Bach – Sonata per flauto e clavicembalo BWV 1031: “Siciliana”;

Johannes Brahms – Ninna nanna, op. 49 n. 4;

Ludwig van Beethoven – Sonata per il clavicembalo o piano-Forte n. 14;

Richard Strauss – Ninna nanna, op. 41a, n. 1;

Robert Schumann – Scene infantili op. 15: Sogno;

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto per clarinetto e orchestra K 622 “Andante”.

7 canzoni moderne per la ninna nanna

Anche la musica pop (la musica leggera) è una straordinaria opportunità di brani da utilizzare come ninna nanna per i propri bambini. Ecco qualche proposta: