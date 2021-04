Bucato perfetto! Caratteristiche e ingredienti dei detersivi per neonati

Scegliere il miglior detersivo per il bucato del neonato è importante per proteggere e salvaguardare la pelle delicata del bebè e garantire ai capi un'igienizzazione profonda. Ecco le caratteristiche da valutare e quali sono i prodotti migliori da acquistare.

Ma i prodotti in commercio dedicati al bucato dei più piccoli non sono tutti adatti: ecco perché leggere attentamente l’Inci, e quindi la composizione dei prodotti, risulta fondamentale prima dell’acquisto. Quali saranno, dunque, i migliori detersivi per neonato da utilizzare? Una mini guida per capirne le caratteristiche renderà la scelta dei genitori più semplice.

Detersivi per neonati: le caratteristiche

Lavare i vestiti dei neonati e igienizzarli a fondo richiede particolare attenzione da parte dei neo genitori nonché l’utilizzo di prodotti specifici. Ecco le caratteristiche che un detersivo per neonati deve possedere per risultare idoneo al lavaggio dei capi del bebè:

senza additivi chimici (coloranti); privo di profumazione; privo di sbiancanti; ipoallergenico; naturale.

Quando si acquista un prodotto per l’igiene del bucato del neonato, bisogna prestare attenzione agli ingredienti che il prodotto contiene. Sono da evitare, per esempio, tutti quei detersivi che al loro interno presentano tensioattivi di origine petrolchimica, coloranti e profumi chimici nonché sbiancanti ottici come la classica candeggina.

Questi ingredienti che, normalmente, vanno a comporre i detersivi tradizionali, saranno da evitare per il bucato dei capi del neonato poiché rappresentano una fonte di rischio per la pelle delicata del bambino. Il motivo base è che tali sostanze aggressive rimangono presenti nei tessuti della biancheria, seppur in minima traccia.

Detersivi per neonati: come sceglierli?

Anche se il neonato non soffre di allergie, la sua pelle è comunque molto delicata, reattiva e permeabile e dunque maggiormente soggetta a irritazioni.

Nella scelta del detersivo si dovrà prediligere un prodotto che sia assolutamente ipoallergenico e privo di sostanze acide e alcaline. Questo garantirà un’igienizzazione profonda dei panni rimuovendo in profondità allergeni e batteri dai capi rispettando, allo stesso tempo, il pH naturale della pelle del bambino.

La scelta migliore sarà quella di optare per un sapone di Marsiglia, povero di additivi oppure, in alternativa, scegliere detersivi creati senza fosfati proprio per evitare allergie e sfoghi cutanei come la dermatite o l’eczema.

In questo ultimo caso, una soluzione per limitare il rischio di sfoghi cutanei è scegliere prodotti totalmente naturali e aggiungere al lavaggio in lavatrice un igienizzante battericida a base di ossigeno attivo.

Detersivi per neonati: quali sono i migliori?

Appurato che il detersivo per il bucato del neonato deve possedere alcune fondamentali caratteristiche per il benessere della pelle del bimbo e l’igiene dei capi, di seguito abbiamo selezionato alcuni tra i migliori prodotti disponibili in commercio da poter acquistare online.

Chicco Detersivo per il Bucato, 0 Mesi+ Per un'igiene profonda del bucato dei più piccoli, il detersivo Chicco rappresenta la scelta migliore poiché formulato appositamente per non interferire sulla pelle delicata del bebè. 9 € su Amazon Pro Formula Odour off technology: capi puliti e lievemente profumati

Ottimo per lavaggi a mano e in lavatrice a temperature basse e alte

Ipoallergenico, nessun colorante e dermatologicamente testato

Numero di lavaggi: 27 Contro Nessuno

Winni's Naturel Detergente Lavatrice Baby - 800 ml Sviluppato per la pelle sensibile dei neonati, il detersivo Winni's Naturel rispetta i capi del bebè e l'ambiente: formulato solo con materiali di origine vegetale. 4 € su Amazon Pro Formulato solo con materie prime di origine vegetale

Ipoallergenico, nichel, cobalto, cromo tested, certificato icea

Fragranza delicata

Numero di lavaggi: 16 Contro Nessuno

Napisan Additivo Igienizzante Liquido per Bucato Igienizzare gli indumenti del neonato con un prodotto che si prende cura della pelle dei più piccoli e della pulizia dei capi: Napisan additivo combatte i germi e i batteri anche a basse temperature. 13 € su Amazon Pro In aggiunta al detersivo smacchia e igienizza bianchi e colorati, rispettando tessuti

Formula ipoallergenica e igienizzante

Microbiologicamente testato

Attivo già a 30° gradi

Da usare sia in lavatrice che a mano Contro Nessuno

Amuchina - Additivo liquido con Ammorbidente In aggiunta al detersivo per il bucato, l'additivo liquido Amuchina è la sicurezza in più per igienizzare i capi di tutta la famiglia: rimuove germi e batteri anche a basse temperature rispettando gli indumenti. 8 € su Amazon Pro Igienizza in profondità tutti gli indumenti

Attivo già a 30° C

Elimina i cattivi odori

Delicata fragranza

Adatto in aggiunta al detersivo sia in lavatrice che a mano

Per colorati e bianchi Contro Nessuno